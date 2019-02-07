شاهد حلقة ارطغرل 134 Diriliş Ertuğrul |الموسم الخامس| "بالتركي" موقع النور رابط رسمي النور مترجم

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بث مباشر| الحلقة 134 لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 134 عبر قناة اليرموك وموقع النور الإلكتروني

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص مسلسل قيامة أرطغرل، الموسم الخامس الحلقة 134 الثالثة عشر، التي تأتيكم مساء اليوم الأربعاء 6-2-2019، والتي تأتيكم على قناة التركية الأولى TRT 1 بالمساء diriliş ertuğrul، والإعادة نقوم بتوضيحها في السطور المقبلة، ونتابع المزيد من الأخبار الهامة.

مسلسل أرطغرل الموسم الخامس، من المسلسلات التركية الأعلى بحث في الوطن العربي، ونتابع معكم التقارير الإخبارية الهامة، ونتناول بعض الأخبار حول المسلسل الأعلى بحث في تركيا، والذي نال جائزة أفضل مسلسل في الشهر الماضي، وتم تكريم الأبطال الخاصة بالمسلسل الرائع.

يأتيكم المسلسل في الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت تركيا، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والإعادة في اليوم التالي الخميس على قناة اليرموك والقدس، ونتابع المزيد من التقارير الإخبارية، ومن خلال السطور المقبلة نتابع معكم الرابط الخاص بموقع النور لايف بالترجمة، من أجل متابعة الحلقات إتش دي.

ارطغرل 134

رابط مسلسل أرطغرل

تابع المسلسل من هذا الرابط، وهو يعرض جميع الحلقات، وجميع المواسم، قم باختيار الموسم الخامس، ومن ثم تابع الحلقة بعد التسجيل في الموقع، وعبر موقع عرب نيوز، نتابع معكم توقيت المسلسل، والأخبار المتنوعة عنه، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات.

نتابع معكم العديد من تفاصيل الحلقات السابقة، من أجل متابعة بشكل أفضل، ونرصد لكم التقارير، ويأتي ملخص الحلقة السابقة في إنقاذ السيد أرتوك لبيبولات بعد أن تسمم من الكأس الذي شربه بالخان عند أرطغرل، ولكن تم إسعافه على الفور، مما دفعه لقول بأن الذي كان ينوي قتله بالأمس ينقذه اليوم، ونتابع معكم محاولة اغتيال أرطغرل.

أحداث المسلسل

حاول زانغوتش قتل أرطغرل بالسهم عن طريق أعوانه، ولكن القدر شاء أن يأتي السهم في عبد الرحمن رفيق ارطغرل، وبعد أن تمت محاولة قتل أرطغرل مرة أخرى، أصاب السهم زانغوتش هذه المرة، في محاولة من أرطغرل في معرفة من يحاول قتله، ولم يعرف حتى الآن أن زانغوتش هو دراجوس، ولم يعرف حتى الآن أن بيبولات هو ألباتسي.

أحداث غاية في الإثارة في الحلقة 134 من مسلسل أرطغرل التركي، تتمثل في إقتحام الخان لقبيلة الكايي الخاصة بأرطغرل، وعن طريق القائد ألينجاك المغولي المرسل من هولاكو، تم إقتحام القبيلة، بالإضافة إلى كافة القبائل التركية، ما عدا قبيلة أومور أوغلو، لأن ألباتسي أو بيببولات هو ضلع من أضلاع المغول، ويتجول بالقبائل بإشراف منهم، ونتابع.

نتابع معكم تفاصيل جديدة، السبب وراء إقتحام المغول لقبيلة الكايي، هو أخذ الصندوق السري الذي يحمل الوثائق السرية، وهم يعلمون أن ذلك الصندوق مع أرطغرل، ومن أجل ذلك قاموا بتعذيب السيد أرتوك من قبل، وقاموا بسلبه عينيه لأجل ذلك، ولكنه رفض الإفصاح عن مكان وجود الصندوق.

قام المغول بقتل كافة الحراس على باب القبيلة، واقتحموا مثل الأسود الثائرة بالداخل، شاهدهم عثمان وسافجي، فأسرعوا لداخل الخان، لكي يحموا النساء بالداخل، ولكن العدد كان كبير من قبل العدو، اقتحم المغول لداخل الخان وبه الأم هايماه، وسالجان وغيره، ونتابع معكم تفاصيل حول إبقاء حراسة لهم بالباب لمنع أحد من تحرير من بالخان.

تم الإمساك بكافة من بالخان على يد المغول وتهديدهم بالقتل ورفع السيف على أعناقهم بما فيهم الأم هايماه، حاول عثمان قتل ألينجاك القائد المغولي، ولكنه لم ينجح في ذلك، وأمسك بيده القائد وقام بخنقه حتى غاب عن الوعي، وأمر بإحتجازه لكي يساوم أرطغرل عليه على مكان الصندوق السري.