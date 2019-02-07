نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول 2019 عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس، قام محافظ الشرقية الدكتور “ممدوح غراب” منذ قليل باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول 2019، حيث بلغت نسبة النجاح “80%” للشعبة العامة، والشعبة المهنية بلغت نسبة النجاح “97.56%”، أما نسبة نجاح طلاب الصم بلغت “73.6%”، والنور للمكفوفين 87.5%، وتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية عبر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس فقط، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر كافة أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول 2019، ونشر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية للاستعلام عن نتيجة اعدادية الشرقية برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

محافظة الشرقية تعد من أكبر محافظات الجمهورية يوجد بها طلاب الشهادة الاعدادية، حيث بلغ عدد اللجان الامتحانية في محافظة الشرقية “664” لجنة، وذلك في “20” إدارة تعليمية، حيث أن طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي قاموا بآداء امتحاناتهم على اكمل وجه من دون حدوث أي مشاكل أو عائق، فقد أكدت بعض المصادر الموثوقة من داخل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية أنها لم تتلقى أي شكاوي من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي أو أولياء أمورهم، والامتحانات سارت بشكل جيد، وذلك لأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وأسئلة الامتحانات جاءت من داخل محتوى الكتاب المدرسي، وتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 عبر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس.

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية “محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%، محافظة الاسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%، محافظة الجيزة بنسبة نجاح بلغت 71.23% أعلى من العام الماضي بفارق 2%، محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح 85.76%، ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظة السويس، ومحافظة أسيوط، ومحافظة سوهاج، ومحافظة المنوفية”، حيث أن طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي انتهوا من آداء امتحاناتهم يوم 24 يناير 2019، إليكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول 2019، رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر.

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية منذ قليل بعد أن قام محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب باعتمادها بنسبة نجاح “80%”، وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول 2019، من خلال رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، وذلك فقط بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم الضغط على كلمة بحث، بعد ذلك ستظهر نتيجة الطالب الذي أدخلت رقم الجلوس الخاص به بدرجات كافة المواد والمجموع الكلي للطالب.

إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019، رابط الوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس:

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول 2019 _ البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

حيث تمت عمليات تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة الشرقية 2019 وعمليا مراجعة التصحيح بشكل دقيق جداً وبكل حيادية، بعد ذلك تمت عمليات رصد الدرجات ثم إرسال النتيجة لمحافظة الشرقية وتم اعتمادها اليوم الخميس 7 فبراير 2019، حيث سيتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس.

يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة الشرقية ترك رقم الجلوس وإسم الإدارة التعليمية التابع لها في تعليق أسفل هذا المقال، نظراً للتثقل الذي يشهده موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية من قبل الطلاب والطالبات، وموقعنا سوف يقوم بمساعدتكم فوراً ونشر كافة الدرجات والمجموع الكلي للطالب.