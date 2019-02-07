هنا روابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2019 بعد اعتمادها من المحافظ بنسبة 80.01%

أبناؤنا طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية، قام محافظ الشرقية الاستاذ ممدوح غراب منذ قليل بإعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول دور يناير 2019 حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية العامة بالشرقية في الفصل الدراسي الأول نحو 80.01%.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات نصف العام بالشهادة الاعدادية بالشرقية دور يناير 2019 نحو 119225 طالب وطالبه، أدي منهم الامتحانات نحو 118869 طالب وطالبه، نجح منهم نحو 95111 طالب وطالبه.

معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية 2019:

يمكن للطلبة في الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية معرفة النتيجة من خلال مايلي:

1- البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية بالضغط هنا

2- من خلال موقع الشرقية توداي بالضغط هنا

3- كذلك فإنه يسعد القائمين على موقع نجوم مصرية أن يتلقي طلباتكم الخاصة بمعرفة النتيجة فقط قم بكتابة أسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع بالاسفل.

وفي ذات السياق أعتمد الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة نصف العام للصف الثالث الاعدادي للصم بنسبة 73.6% ، وللمكفوفين بنسبة 87.5%.

وهنأ سيادة محافظ الشرقية الطلبة والطالبات الناجحون في الشهادة الاعدادية بالشرقية وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، كما أشاد السيد المحافظ بأعضاء هيئة التدريس بمحافظة الشرقية، وطالبهم بالمزيد من العمل من أجل تحقيق نهضة تعليمية في محافظة الشرقية ولينعكس ذلك على وطننا الغالي مصر ليحتل مكانته اللائقة في مصاف الدول المتقدمة.