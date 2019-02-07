التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2019 إلكترونيا عبر رابط الوزارة

نقدم لكم رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2019 إلكترونيا على موقع الوزارة، ونستعرض معكم شروط المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للاشتراك في مسابقة الوزارة للتعاقد المؤقت، وذلك لتعيين المعلمين وتبدأ المسابقة اليوم الخميس 7-2-2019 ويكون التقديم إلكتروني عن طريق ملئ استمارة الكترونية من هنا، ونستعرض معكم طريقة التسجيل وشروط التقديم التي يجب أن تتوفر في المتقدم.

التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2019

بعد التوجه للرابط السابق يقوم المتقدم بملئ البيانات ثم يطبع نسخة ورقية من استمارته الالكترونية من موقع الوزارة، مع مراعاة إرسال الملفات المذكورة في ملف التقديم إلى الإدارة التعليمية التي يتبعها المتقدم، وتبدأ المسابقة يوم الخميس 7-2-2019 وتنتهي يوم الخميس القادم وفيما يلي الشروط الواجب توفرها في المتقدم.

شروط التقدم للمسابقة