اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط بالاسم و برقم الجلوس

ظهرت منذ دقائق قليلة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط للفصل الدراسى الأول، فقد اعتمد النتيجة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وقد بلغت نسبة النجاح 74%، كما قامت أيضا باعتماد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 71%، و الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 100%ن سيت على الفور رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادى على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

بعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى الترم الأول محافظة دمياط، جميع الطلاب يبحثون الآن عن نتيجتهم، لمعرفة درجاتهم الذين حصلوا عليها، و ذلك من خلال هذا الرابط، كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

كما ظهرت اليوم أيضا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظ بنى سويف و يمكن التعرف عليها من خلال هذا الرابط

يمكن الاستعلام الان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الأول برقم الجلوس من هذا الرابط

هنا..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم و رقم الجلوس من هذا الرابط، و يمكن اجميع الطلاب فى مختلف قطاعات محافظة دمياط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية، ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية فى كثير من محافظات مصر مثل الجيزة و القاهرة و الاسكندرية.

أمس الأربعاء ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث فى محافظات دمياط و الفيوم