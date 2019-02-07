رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر جمادى الآخر 1440 برقم الطلب والسجل المدني

كشفت مصادر مطلعة بداخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي، عن إيداع دفعة جديدة من المساعدات المطقوعة لكافة المستفيدين على قائمة الإنتظار وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

كما كشفت المصادر أن عدد المستفيدين من دفعة المساعدة المقطوعة لشهر جمادي الآخر 1440 هجرية، تراوح تاريخ تقديمهم من أواخر شهر 12-1438 هجرية، إلى شهر 2 من عام 1439 هـ.

وقد أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الخميس، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر جمادي الآخرى، وذلك في حسابات كافة المستفيدين والمستفيدات في المملكة العربية السعودية، والتي شملت معاشات الضمان والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر جمادى الآخر 1440

كما شملت المساعدات التي تم صرفها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدل غلاء المعيشة والذي تقرر بموجب الأمر الملكي الكريم والذي قضى باستمرار صرف بدل غلاء معيشة المعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال وزارة العمل برقم السجل ورقم الطلب.