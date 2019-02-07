التعليم العالي: لن يتم إلغاء مكتب التنسيق.. وما يقال شائعات مغرضة

صرح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ظل ما تردد من أخبار حول إلغاء وزارة التعليم العالي مكتب التنسيق، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه لا صحة تماماً لإلغاء مكتب التنسيق، وأنه مازال مستمر في استقبال الطلاب للقبول بالجامعات المصرية، مشددة على أن كل ما يقال بخصوص هذا الأمر شائعات الهدف منها إثارة البلبلة بين جميع الطلاب وأولياء الأمور مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأكدت الوزارة على أهمية مكتب التنسيق باعتباره هو الجهة الرسمية المنوط بها توزيع الطلاب الناجحين في مرحلة التعليم الثانوي على الجامعات والمعاهد المختلفة.