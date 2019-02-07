“روابط مباشرة” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية عبر موقع مديرية التربية...

نتيجة الإعدادية 2019 الشرقية برقم الجلوس، تسود حالة من الترقب والقلق خلال الساعات الحالية في انتظار الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019، حيث انتهي طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ أكثر من أسبوعين، كما قامت لجان التصحيح بعملها مباشرة لسرعة الانتهاء منها وإعلان نتيجة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2019 في أقرب وقت ممكن.

وقد عبر الطلاب وذويهم عن حزنهم نتيجة لتأخر إعلان نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادي بالشرقية، وخاصة بعدما ظهرت النتائج في جميع المحافظات الأخري، إلا أن المصادر داخل مديرية التربية والتعليم قد أشارت إلي أن جميع أعمال التصحيح والمراجعة قد انتهت، ويتبقى فقط اعتماد النتيجة من المحافظ قبل إعلانها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية

نتيجة الإعدادية بالشرقية 2019

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2019 من أكثر ما يشغل بال الجميع الآن، حيث ينتظر الجميع الإعلان عن ظهور النتيجة بين الحين والآخر، وقد أشار رمضان عبد الحميد حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية إلي أن الكنترولات انتهت الساعات الماضية من مراجعة النتيجة ورصد الدرجات، وبمجد اعتماد النتيجة من المحافظ سيتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية و البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

ويذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية لهذا العام بلغ طالب و طالبة مقسمين 118981 على 664 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية، وجميعهم يبحث الآن عن روابط استعلام نتيجة الإعدادي محافظة الشرقية من أجل التعرف على درجاتهم خلال الفصل الدراسي الأول.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نرفق لجميع متابعينا روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2019، والتي سيتم تفعيلها بمجرد الإعلان الرسمي عن نتيجة الترم الأول مباشرة.

موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

نتيجة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات

موقع الشرقية توداي

وفي إطار حرصنا على تقديم يد العون لجميع الطلبة والطالبات، يمكنكم كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بكم من خلال التعليقات الموجودة أسفل المقال، وسنقوم بتوفير النتيجة للجميع فور ظهورها.