معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الغربية الفصل الأول 2019 .. نتائج طلاب الصف الثالث...

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية والتي تم إعلانها منذ قليل بعد طول انتظار من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية لنتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم أول للعام الدراسي 2018/2019، والتي يمكن الاستعلام عنها من موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الغربية والخاص بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية الفصل الأول 2029، حيث يمكن الاستعلام خلال دقائق قليلة عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 ومن خلال هذا التقرير الخاص بنتائج طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية سنعرض عليكم أسهل وأبيسر طرق معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، حيث يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية الدخول على الرابط الرسمي للمحافظة ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية للتيرم الأول 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 تيرم أول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 تيرم أول

ومن الجدير بالذكر ما صرح به منذ قليل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية السيد/ الشناوي عابد بما يلي من مؤشرات تخص نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية،

عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الترم الأول 2019 بلغ عددهم 72 ألف طالب وطالبة

عدد من تخلف عن حضور الامتحانات بلغ 81 طالب

تم تأدية امتحانات التيرم الأول لهذا العام من خلال 374 لجنة على مستوى المحافظة.

بخصوص طلاب الإعدادية المهنية فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الترم الأول 6683 طالب، حضر 6550، وغاب 138،وبلغت نسبة النجاح 89.6%.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول 2019

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول 2019 من هنا

اختر الشهادة المراد الاستعلام عنها .

تأكد من وجود رقم الجلوس الصحيح وكتابته في الخانة المخصصة لذلك .

عند ظهور زر [عرض النتيجة] بادر بالضغط عليه.

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