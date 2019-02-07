“خلال دقائق” نتيجة الصف الثالث الاعداي 2019 الشرقية ” الشهادة الاعدادية”...

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية ومتابعة مستمرة لآخر أخبار النتيجة والطرق التي يمكن من خلالها الوصول لنتائج طلاب الصف الثالث الاعدادي 2019 سنقوم بتقديمها لكم، حيث ستقوم مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية عبر الموقع الإلكتروني التابع لمحافظة الشرقية.

هذا وقد اقترب موعد اعلان النتيجة بشكل كبير، خاصة مع قرب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات وفقًا للتصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم، وسنقوم معكم من خلال هذا التقرير بمتابعة أخبار نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية لحين ظهورها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية

قام محافظ مرسي مطروح اليوم الثلاثاء الموافق 29/1/2019 باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لمحافظة مطروح والتي سجلت نسبة نجاح بقيمة 73.3% ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الأول بالعام الدراسي 2018-2019 في باقي المحافظات خلال هذا الأسبوع تحديدًا نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية.

حيث سيتم الإعلان عن النتيجة مباشرة فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، والتي تخضع لها أوراق اختبارات طلاب الشهادة الاعدادية بالمحافظة، بعدها ستخضع النتيجة لمراجعة أخيرة قبل أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ والإعلان عنها.

اقترب موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية، والنتيجة من المتوقع أن يتم رفعها خلال ساعات عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الشرقية وموقع الشرقية توداي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية يتاح الاستعلام عنها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الشرقية، حيث ستقوم الوزارة برفع النتيجة مباشرة فور الانتهاء من اعدادها بعد قيام المحافظ باعتمادها مباشرة، حيث يمكن وقتها للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط .

ويمكن أيضًا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية، من خلال موقع الشرقية توداي، حيث يتم رفع النتيجة علي الموقع لتكون متاحة للاستعلام برقم الجلوس.

ساعات قليلة ويتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالشرقية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية والشرقية توداي برقم الجلوس.

هذا وسنوفر لكم من خلال هذا التقرير متابعة مستمرة لأخبار النتائج وكل جديد، وبالتالي فإن متابعة التقرير يضمن لكم متابعة مستمرة لأخبار النتائج بصورة حصرية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 “الشهادة الاعدادية” بالشرقية سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث من المقرر أن يتم رفع النتيجة اليوم عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الشرقية، وذلك بعد قيام محافظ الشرقية باعتمادها مباشرة، والنتيجة سيتم توفيرها لكم من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وموقع الشرقية توداي.

دقائق قليلة ويقوم محافظ الشرقية باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 لطلاب المحافظة، ليتم بعدها مباشرة الإعلان عن النتيجة ورفعها من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

نتائج هامة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 القليوبية. ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالدقهلية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 في المحافظات

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة مرسى مطروح، وحققت النتيجة نسبة نجاح بقيمة 73.3%، حيث ارتفعت نسبة النجاح هذا العام بقيمة 14%، بالمقارنة بنسبة النجاح التي حققها الطلاب العام الماضي.

هذا وقام محافظ الجيزة بالأمس كذلك باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بالجيزة، حيث وصلت نسبة النجاح التي حققها الطلاب إلى 71.23%، وأشارت التصريحات إلى الإدارة التي حازت المركز الأول في الجيزة، وهي إدارة جنوب الجيزة، وتجاوزت نسبة النجاح التي حققتها الإدارة حاجز ال88%.

هذا وسنوفر لكم من خلال هذا التقرير المزيد من المعلومات التي تتعلق بأخبار النتيجة، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على كل جديد بصورة مستمرة.

هذا وسيقوم محافظ القاهرة اليوم باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، وفقًا للتصريحات الصادرة عن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، والتي أكد خلالها أن اعتماد النتيجة سيكون اليوم فور الانتهاء من أعمال التجميع والمراجعة.

اعتمد محافظ القاهرة منذ دقائق نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالمحافظة، ووصلت نسبة النجاح التي حققها الطلاب إلى 76.6%، هذا ومن المقرر أن تقوم المديرية خلال الساعات القليلة القادمة برفع النتيجة مباشرة عبر موقع المديرية، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط.

وتم رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة القاهرة عبر موقع المديرية الإلكتروني التابع للمحافظة، بحيث يمكنكم الآن الإطلاع على نتائج الطلاب مباشرة، وذلك من خلال الدخول على رابط موقع البوابة الإلكترونية لنتائج التعليم الأساسي.

لاتزال نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الشرقية لم يتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، ولكن من المتوقع أن يتم رفعها قريبًا، هذا وسنقوم بمتابعة أخبار النتيجة معكم من خلال هذا التقرير، تابعونا لمعرفة المزيد.

كما سنوفر لكم من خلال المقال متابعة مستمرة لكل جديد حول أخبار النتيجة لحين ظهورها، بحيث يمكنكم متابعتنا من خلال التقرير والإطلاع على كل جديد من خلال متابعة التحديثات المستمرة.

لم تنتهي حتى الآن أعمال التصحيح ورصد الدرجات لطلاب الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الشرقية، ولكن محافظ المنوفية قد أعلن اليوم كموعد اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لطلاب المنوفية.

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في المنوفية، والنتيجة يمكنكم الاستعلام عنها الآن برقم جلوس الطالب عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة.

نتيجة اعدادية القليوبية سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل، هذا وفقًا للتصريحات التي قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة.