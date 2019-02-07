الشرقية توداي| خلال دقائق إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بالشرقية الترم الأول برقم الجلوس

الشرقية توداي ورابط إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالشرقية سنقدمه لكم من خلال موقعنا، حيث سيقوم موقع الشرقية توداي خلال الساعات القليلة القادمة بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بالشرقية، حيث انتهت اختبارات الفصل الدراسي الأول “الترم الأول” لطلاب الشهادة الاعدادية 2019 منذ أيام.

كما انتهت كذلك عملية تصحيح اختبارات الطلاب، ولكن سيتم اعتماد النتيجة مباشرة فور عودة المحافظ من السفر، بعدها سيتم رفع النتيجة مباشرة عبر موقع الشرقية توداي.

الشرقية توداي

الشرقية توداي واحد من المواقع الهامة التي يبحث عنها طلاب الشهادة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي” في محافظة الشرقية خلال الساعات الجارية، ويرجع هذا إلى التصريحات التي قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة الشرقية، والتي أكد خلالها انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات لأوراق اختبارات الترم الأول “الفصل الدراسي الأول” مضيفًا أن سبب تأجيل اعتماد النتيجة حتى الآن هو سفر المحافظ، هذا وقد أكد على اعتماد النتيجة مباشرة فور عودة المحافظ، بعدها رفع النتيجة مباشرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالشرقية

هذا وستقوم محافظة الشرقية بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالمحافظة من خلال موقع الشرقية توداي، بحيث يمكنكم الدخول على رابط موقع الشرقية توداي والاستعلام عن النتيجة مباشرة برقم الجلوس فقط، كما يمكنكم متابعة المزيد من المعلومات حول النتيجة من خلال متابعة هذا التقرير، حيث سنقوم بتحديث محتوى التقرير باستمرار بكل جديد:

هذا وسنوفر لحضراتكم من خلال هذا التقرير متابعة مستمرة لأخبار النتيجة وكل جديد، بحيث يمكنكم متابعة هذا التقرير والإطلاع على أخبار النتيجة باستمرار، حيث ستظهر النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، تابعونا.

ستشهد الساعات القليلة القادمة اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالشرقية، وسيتم رفع النتيجة بعدها مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، كما سيقوم موقع الشرقية توداي كذلك برفع نتائج الطلاب، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من استعلام النتيجة اليوم برقم الجلوس فقط.

دقائق قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالشرقية عبر موقع الشرقية توداي والبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، حيث سيقوم المحافظ باعتماد النتيجة اليوم، ليتم بعدها رفع النتيجة مباشرة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.