تراند اليوم : sharkiatoday الشرقية توداي ـ نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 "البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية...

sharkiatoday الشرقية توداي ـ نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 "البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات" نتيجة الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس، ساعات قليلة ويتم اصدار نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية لجميع طلاب وطالبات الاعدادية الذين تقدموا بخوض اختبارات الفصل الدراسي الاول من العام 2019 ، حيث يتم اصدار النتائج رسميا عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية وموقع الشرقية توداي رسميا .

فقد أكد رمضان عبد الحميد حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية خلال تصريح رسمي، أن أعمال التصحيح انتهت تمامًا منذ 24 ساعة، تبقى فقط المراجعة النهائية لأوراق إجابات الطلاب، مشدداً على القائمين بذلك على ضرورة العمل بكل شفافية ودقة وحيادية، ليُعطى كل ذي حق حقه في نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول بمحافظة الشرقية.

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية.. إضغط هنا

فيما أكد الطلاب أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن الكتاب المدرسي باستثناء الهندسة والتي احتاجت تفكير إلى حد ما، ومع ذلك فإن الامتحانات في المجمل مناسبة لكافة مستويات التفكير، فضلاً عن توافر سبل الراحة والهدوء باللجان الامتحانية معظمها، وسط حالة من القلق والترقب لإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالشرقية عبر موقع الشرقية توداي وموقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية .

يذكر أن نحو 118 ألفا و981 طالبا وطالبة تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة في 664 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية.

حيث ننشر لكم روابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية2019 برقم الجلوس جميع المحافظات بسهولة :-

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسيوط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسماعيلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة مطروح.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة كفر الشيخ.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الوادى الجديد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بورسعيد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة شمال سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة جنوب سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الأقصر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة السويس.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الأحمر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .