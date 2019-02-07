ظهرت الآن نتيجة إعدادية الأقصر الترم الأول 2019| موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر

ننشر لكم نتيجة إعدادية الأقصر الترم الأول 2019 التي ظهرت منذ قليل بعد إعتماداها من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لها بنسبة نجاح 70.3%، عن أجمالي عدد 16769 الف طالب وطالبة قد حضروا فترة الإمتحانات، وقد تغيب عنها عدد 628 من الطلاب، حيث طال انتظار نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الأقصر من قبل الطلاب الذين ظلوا يترقبون موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر لمتابعة النتيجة.

نتيجة إعدادية الأقصر الترم الأول 2019

هذا وقد شهد محرك بحث جوجل خلال الفترة القادمة عددا بحثيا ضخما عن نتيجة إعدادية الأقصر الترم الأول 2019 وبأكثر من كلمة بحثية مختلفة مثل، نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر الفصل الدراسي الأول، نتيجة الإعدادية بالأقصر، وغيرها من الكلمات التي تدل على مدى ترقب نتيجة الامتحانات بالنسبة للطلاب.

رابط مشاهدة نتيجة الإعدادية بالأقصر

يمكنكم مشاهدة نتيجة إعدادية الأقصر الفصل الدراسي الأول 2019 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، فقط عليك إدخال رقم جلوس الطالب المرغوب في الإستعلام عن نتيجته ثم الضغط على كلمة بحث.