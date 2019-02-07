ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف رابط البوابة الإلكترونية ومديرية التربية والتعليم بني...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف يمكن الآن الحصول عليها، فقد اعتمد السيد المحافظ المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف نتيجة الترم الأول للصف الثالث الاعدادى، و قد بلغت نسبة النجاح هذا العام 72.4 %، و قد أكدت التصريحات الواردة، من المؤتمر الصحفى الذى تم عقده لاعلان النتيجة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان 44220 طالباً وطالبة، و قد حضر منهم 44090 طالباً وطالبة، و بلغت نسبة النجاح بالنسبة لطلبة المنازل 41.1%، تقدم للامتحان 1120طالبا و قد حضر منهم الامتحان 1068 طالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف

يستطيع الآن جميع طلاب الصف الثالث الاعدادى الفصل الداسى الأول معرفة نتيجتهم، من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف على هذا الرابط ، ظهرت أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط و يمكن الحصول عليها من خلال هذا الرابط ، يمكن الحصول على النتيجة كاملة من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الأول برقم الجلوس يمكن الاستعلام عنها الان، كما ظهرا نتيجة محافظة البحيرة من هذا الرابط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم و رقم الجلوس من هنا و يمكن الأن لكل طلبة و طالبات الصف الثالث الاعدادى الشهادة الاعدادية فى جميع مدن و مراكز محافظة البحيرة معرفة النتيجة.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط بالاسم و برقم الجلوس من هنا، ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى فى عدد من المحافظات منها القليوبية و المنوفية و الغربية و الاسكندرية و القاهرة والجيزة، و ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية أيضا فى جنوب سيناء و فى شمال سيناء و فى مرسى مطروح و فى البحر الأحمر، و يتبقى نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى فى محافظة الدقهلية، كما لم تظهر بعد نتيجة الصف الثالث الاعدادى فى محافظة الشرقية حتى صباح اليوم.

نتابع معكم اليوم الخميس 8 فبراير 2019 نتائج الصف الثالث الاعدادى الفصل الدراسى الأول فى جميع محافظات مصر.