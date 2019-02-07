هنا استعلم” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم و رقم الجلوس

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسى الأول 2019، فقد اعتمد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الأول 2019″ الشهادة الاعدادية” و قد صرح بأن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 90788 طالب وطالبة، و أن الطلاب الذين حضر منهم الامتحان 90260 طالب، و قد أكدوا أن نسبة الطلاب الناجحين على مستوى جميع ادارات محافظة البحيرة، قد بلغ 72.84%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى الفصل الدراسى الأول 2019، منذ ساعات قليلة، و يمكن لجميع طلاب المدارس الاعدادية، فى جميع مراكز و مدن محافظة البحيرة، معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة البحيرة من خلال هذا الرابط

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اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط بالاسم و برقم الجلوس من هنا، ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية فى عدد كبير من المحافظات مثل الاسكندرية و القاهرة و الجيزة و المنوفية، كما ظهرت النتيجة أيضا فى محافظة الفيوم و المنيا و قنا و أسوان و أسيوط و القليوبية و شمال سيناء و جنوب سيناء.، و محافظة المنوفية أيضا ظهرت بها نتيجة الصف الثالث الاعدادى و من المتوقع أن تظهر اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الدقهلية،و أيضا سوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى لمحافظة الشرقية.