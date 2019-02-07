مباراة الوداد وأولمبيك آسفي بث مباشر اليوم في الدوري المغربي

الوداد واولمبيك اسفي بث مباشر , الدوري المغربي البطولة الاحترافية اتصالات المغرب 2018-2019 الجولة السادسة عشر مرحلة الاياب , في اطار مباريات الاياب ومرحلة الدور الثاني من الدوري المغربي سنكون علي موعد مع مباراة الوداد واولمبيك اسفي علي ملعب الاب جيكو معقل فريق الوداد بعد ان دخل ملعب المركب الرياضي محمد الخامس الي الصيانة وستكون موقعة اليوم هامة للفريق البيضاوي من اجل تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط الهامة.

الوداد سيسعي لتحقيق الانتصار من اجل مواصلة تصدره للدوري المغربي والحفاظ علي الصدارة من اجل استعادة لقب الدوري المغربي مباراة اليوم ستكون هامة للوداد قبل موقعته الهامة امام لوبي ستارز النيجيري في الجولة الرابعة من دوري ابطال افريقيا ومباراة هامة في انطلاق مباريات الدور الثاني من البطولة المحلية وقد خسر الوداد ذهابا في ملعب اسفي بهدفين مقابل هدف في الجولة الاولي من المسابقة وسيسعي الفريق لرد تلك الهزيمة في الدور الاول والثار من اولمبيك اسفي.

بطاقة مباراة الوداد اليوم.

البطولة الاحترافية اتصالات المغرب 2018-2019

الجولة السادسة عشر

ملعب الاب جيكو

موعد المباراة.

يوم الاربعاء 6 فبراير 2019

الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مصر.

الساعة الثالثة مساءا بتوقيت المغرب.