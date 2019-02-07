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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية ..نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019..مديرية التربية والتعليم بالغربية نتائج الامتحانات

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محمد أمين 0 0 تبليغ

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رقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية الآن وكذلك أيضا الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية والمنوفية والبحيرة وجميع محافظات الجمهورية، فقد أوشكت عمليات رصد الدرجات على الانتهاء بعدما قامت كنترولات المحافظات من إنهاء عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق إجابات الطلاب والطالبات بالشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019، ويتبقى بعد ما سبق اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي من السادة المحافظين كلا بمحافظته، أما عن مؤشرات النجاح، فتشير مؤشرات نسب النجاح بمحافظة الغربية أن نسبة النجاح تدور حول 80%،، أما عن محافظة الشرقية فتترواح نسب النجاح ما بين 80% إلى 85%.

ومن الجدير بالذكر أن الفضل في نسب النجاح المرتفعة يرجع لجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية والشرقية ومعظم المحافظات المصرية، خيث داومت المديريات التعليمية في التواصل مع أولياء أمور الطلاب والطالبات عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين.نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

  • محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.
  • محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.
  • محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.
  • محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.
  • محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.
  • محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.
  • محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.
  • محافظة أسوان  بنسبة نجاح 72%.
  • محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

معرفة نتيجة الإعدادية تيرم أول 2019 عبر مواقع نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر

من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

 برقم الجلوس نتيجة الاعدادية طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

  • اضغط على الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية
  • ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص كما في الصورة
  • قم باختيار الإعدادية فصل دراسي ثان
  • واتبع التعليمات التي في الصورة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الشرقية

كما يمكنالاستعلام عن النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية للعام الدراسي الحالي الفصل الأول 2019، من خلال رابط الشرقية توداي ومن الجدير بالذكر أن ما تم التصريح بع عن نسبة النجاح بمحافظة الشرقية التي بلغت ما يقارب  80%، وفي حال لم تتمكنوا من الحصول على النتيجة للضغط الشديد على الموقع يمكنكم ترك تعليق بالاسم ورقم الجلوس وسنحاول جاهدين الاستعلام عن نتائجكم في أسرع وقت.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول   تم إعلانها
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول   تم إعلانها
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول  تم إعلانها
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول تم إعلانها
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول تم إعلانها
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول تم إعلانها
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول تم إعلانها
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول تم إعلانها
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول تم إعلانها
محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول تم إعلانها
محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول تم إعلانها
محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول تم إعلانها
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف تم إعلانها
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية تم إعلانها
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا تم إعلانها
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم تم إعلانها
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر تم إعلانها
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط تم إعلانها
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس تم إعلانها
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء تم إعلانها
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد تم إعلانها

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظ الشرقية

  • ادخل على موقع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية
  • حمل النتيجة بالضغط على كلمة اضغط هما كما في الصورة التالية
  • سيتم تحميل كامل النتائج
  • ابحث عن اسمك ورقم جلوسك بعد تحميل النتيجة
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقيةنتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال بالاسم ورقم الجلوس وسنحاول بكل السبل الاستعلام عن نتائجكم والرد على  وكذلك رابط نتائج تعليقاتكم بالنتائج الخاصة بكم، مع خالص أمانينا لكم بالتفوق والنجاح.

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