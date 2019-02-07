نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ..نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس

سنتابع معكم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، وتشير الأنباء إلي اقتراب اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة من الظهور خلال الساعات المقبلة، نظراً لظهور عدد كبير من المحافظات الأخري المجاورة، بالإضافة إلي انتهاء عمليات التصحيح، وننتظر بين الحين والأخر ظهور النتائج بمحافظة البحيرة واعتماد النتيجة من قبل محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة.

نتيجة إعدادية البحيرة

وسوف تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة على العديد من المواقع الإلكترونية ولعل أهمهم موقع فيتو وموقع اليوم السابع بالإضافة إلي موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وهو الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم بمصر، وفور الإعلان عن النتيجة سنقوم بتوفير الروابط الخاصة بها، والجدير بالذكر أن المجموع الكلي للترم الأول بالصف الثالث الإعدادي هو 140 درجة مقسمين على 5 مواد.نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 البحيرة

عبر الرابط الذي بالأعلى سنتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة الترم الأول والاستعلام سيكون من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

خلال الساعات المقبلة سنكون متابعين معكم حتى ظهور النتائج عبر الأنترنت فتابعونا عبر تلك حيث قد تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة على موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني.

وسنكون معكم في انتظار اعتمادها بشكل رسمي فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة أعزائي المتابعين حتي ظهور النتيجة وسنوفر لكم الرابط المباشر لها.

أوضح محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الاربعاء 6 فبراير، وذلك عقب اعتمادها هشام أمنة محافظ البحيرة.

اقتربت بشكل كبير نتيجة الطلاب بمحافظة البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حسب كل المؤشرات الأخيرة بإن النتائج سيتم إعلانها خلال ساعات وستكون متوفرة عبر الأنترنت.

أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، بعد اعتمادها رسميا من اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة.

تم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم جلوس الطالب الآن، يمكنك الحصول عليها حالاً عبر رابط فيتو المتوفر أعلى الصفحة، يمكنكم الاستعلام عن نتيجة إعدادية عن طريق الروابط أعلاه، حيث وفرنا لكم نتيجة إعدادية البحيرة برقم الجلوس عبر بوابة فيتو.

يمكنك إدخال رقم جلوسك والحصول على نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة بدرجات المواد كاملة من خلال الرابط الموجود اعلى الصفحة.