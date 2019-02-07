pdfنتائج المنح والقروض الجامعية 2019 ..نتائج القروض والمنح ..القروض والمنح

ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن المسيرة التعليمية في الدولة الهاشمية حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج المنح والقروض 2019 في الأردن، أسماء المستفيدين من صندوق دعم الطالب والمنح والقروض لطلبة الجامعات الأردنية موزعين وفقا للنقاط والأسس إلى منح وقروض حيث وصل العدد الإجمالي إلى حوالي 43 ألف طالب وطالبة.

ويبدو معرفة نتائج المنح والقروض 2019 لطلبة الجامعة في الأردن هو محض اهتمام الكثير من أجل الإطلاع على أسماء المشمولين والمستفيدين من المنح والقروض من صندوق دعم الطالب حسب الاسم والرقم الوطني، وسنوفر لكم رابط موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديرية البعثات والاتفاقيات أدناه.

نتائج المنح والقروض 2019 في الأردن

وفي نفس السياق فقد أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم توزيع المنح والقروض على الديوان الملكي، وصندوق الأميرة منى للتمريض، وصندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، وصندوق دعم الطالب في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية من طلبة الوسط والشمال، وصندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الرسمية، دبلوم كليات المجتمع للتخصصات التطبيقية والمهنية، ومنح مدارس جيوب الفقر، ومنح صندوق الشهيد معاذ الكساسبة، ومنح الطب البيطري،وبعثات أوائل المملكة والألوية.

وقالت الوزارة أنه قد تم العمل على تدقيق الطلبات المقدمة وفحص جميعها ومراجعة البيانات الخاصة بالطلبة وعمل المفاضلة الكاملة بين الطلبة حسب المعايير المعروفة.

رابط نتائج المنح والقروض لطلبة الجامعات 2019

من خلال الدخول —-> موقع مديرية البعثات والاتفاقيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمكنكم الاستعلام عن نتائج المنح والقروض 2019 حسب الاسم والرقم الوطني والإطلاع على أسماء المستفيدين من صندوق دعم الطالب، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار بخصوص ذات الشأن.