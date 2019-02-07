تراند اليوم : جدول مباريات ليفربول 2019

جدول مباريات ليفربول 2019 ، رسميا هذا هو جدول مباريات ليفربول 2019 ، ويخوض اليفربول مباريات قوية وهامة خلال العام 2019 يتوقع أن تكون سهلة رغم ذلك مع وجود وتألق اللاعب المصري محمد صلاح.

ويستعد عشاق نادي ليفربول الإنجليزي بشكل خاص استقبال موسم جديد، وكلهم أمل في عودة الريدز مرة أخرى لمنصات التتويج بعد الغياب عنها عمر طويل وصل إلى 28 عاماً.

وأسفرت قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز عن مباريات مثيرة كعادة البريميرليج، لما يمتلكه من العديد من الأندية القوية والقادرة على المنافسة على اللقب.

هنا في هذا التقرير نستعرض لكم جدول مباريات ليفربول موسم 2018/2019..

الدوري الإنجليزي الممتاز..

الجولة الأولى:-الاحد 12 – 2018 وست هام يونايتد VS ليفربول

الجولة الثانية:-الإثنين 20 أغسطس كريستال بالاس VS ليفربول

الجولة الثالثة:- السبت 25 أغسطس برايتون VS ليفربول

الجولة الرابعة:- 1 سبتمبر ليستر سيتي VS ليفربول

الجولة الخامسة:- 15 سبتمبر توتنهام هوتسبير VS ليفربول

الجولة السادسة:- 23 سبتمبر ساوثهامتون VS ليفربول

الجولة السابعة:-29 سبتمبر تشيلسي VS ليفربول

الجولة الثامنة:- 8 أكتوبر مانشستر سيتي VS ليفربول

الجولة التاسعة:- 20 أكتوبر هيديرسفيلد تاون VS ليفربول

الجولة العاشرة:- 28 أكتوبر كارديف سيتي VS ليفربول

الجولة الحادية عشر :- 2 نوفمبر آرسنال VS ليفربول

الجولة الثانية عشر :-10 نوفمبر فولهام VS ليفربول

الجولة الثالثة عشر :- 24 نوفمبر واتفورد VS ليفربول

الجولة 14 :- 1ديسمبر إيفرتون VS ليفربول

الجولة 15 :- 4 ديسمبر بيرنلي VS ليفربول

الجولة 16 :-8 ديسمبر بورنموث VS ليفربول

الجولة 17 :- 15 ديسمبر مانشستر يونايتد VS ليفربول

الجولة 18 :- 22 ديسمبر وولفرهامبتون VS ليفربول

الجولة 19 :- 26 ديسمبر نيوكاسل يونايتد VS ليفربول

الجولة 20 :- 29 ديسمبر آرسنال VS ليفربول

الجولة الـ 21:– 1 يناير2019 مانشستر سيتي VS ليفربول

الجولة الـ 22: 12 يناير برايتون VS ليفربول

الجولة الـ 23: 19 يناير كريستال بالاس VS ليفربول

الجولة الـ 24: 30 يناير ليستر سيتي VS ليفربول

الجولة الـ 25: 2 فبراير وست هام يونايتد VS ليفربول

الجولة الـ 26: 9 فبراير بورنموث VS ليفربول

الجولة الـ 27: 23 فبراير مانشستر يونايتد VS ليفربول

الجولة الـ 28: 27 فبراير واتفورد VS ليفربول

الجولة الـ 29: 2 مارس إيفرتون VS ليفربول

الجولة الـ 30: 9 مارس بيرنلي VS ليفربول

الجولة الـ 16:16 مارس فولهام VS ليفربول

الجولة الـ 32: 30 مارس توتنهام هوتسبير VS ليفربول

الجولة الـ 33: 6 أبريل ساوثهامتون VS ليفربول

الجولة الـ 34: 13 أبريل تشيلسي VS ليفربول

الجولة الـ 35: 20 أبريل كارديف سيتي VS ليفربول

الجولة الـ 27:36 أبريل هيديرسفيلد تاون VS ليفربول

الجولة الـ 37: 4 مايو نيوكاسل يونايتد VS ليفربول

الجولة الـ 38: 12 مايو وولفرهامبتون VS ليفربول