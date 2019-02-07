تراند اليوم : [PDF] نتائج الاعتراض على المنح والقروض 7-2-2019 نتائج المنح والقروض 2019 الاردن- النتائج النهائية...

[PDF] نتائج الاعتراض على المنح والقروض 7-2-2019 نتائج المنح والقروض 2019 الاردن- النتائج النهائية للمنح والقروض 2019 بالاسم نتائج المنح والقروض الجامعية، طالع اسماء جميع المستحقي المنح والقروض الجامعة في المملكة الاردنية الهاشمية والتي ظهرت قبل قليل نتائج الاعتراض على المنح والقروض الجامعة .

فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النتائج النهائية للبعثات والمنح والقروض الجامعية في المملكة الاردنية الهاشمية للعام 2019 والتمتثلة في التالي :-

منح الديوان الملكي الهاشمي العامر.

منح أوائل المملكة.

منح أوائل الألوية.

منح الطب البيطري.

منح صندوق الأميرة منى لدعم التمريض للاناث.

منح جيوب الفقر.

منح صندوق دعم الطالب لإقليمي الوسط والشمال

منح صندوق دعم الطالب لتخصص التمريض / اناث (45) ساعة معتمدة .

منح صندوق دعم الطالب لتخصصات الشريعة .

منح صندوق دعم الطالب للتخصصات المهنية والتطبيقية / (45) ساعة معتمدة .

منح صندوق التفوق الرياضي.

منح صندوق دعم الطالب (45) ساعة معتمدة .

منح صندوق دعم الطالب لتخصص الأراضي الجافة .

قروض صندوق دعم الطالب (45) ساعة معتمدة .

منح صندوق دعم الطالب / الدبلوم المتوسط (45) ساعة معتمدة .

ويمكن لكل طالب الدخول إلى الرابط التالي لمعرفة نتيجته كما يجب على الطلبة المرشحين استكمال الكفالات العدلية واتفاقيات القروض وسندات التعهد والوثائق المطلوبة منهم حسب نوع الاستفادة والموجود إلكترونياً على الموقع وتعبئتها وختمها حسب الأصول وتسليمها إلى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب .

علماً بأن آخر موعد لتسليم الكفالات العدلية واتفاقيات القرض وسندات التعهد والوثائق المطلوبة سيكون مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 - 3 - 2019 ، وكل من لم يستكمل إجراءات البعثة أو المنحة أو القرض في الوقت المحدد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الترشيح.