تراند اليوم : وفاة مفتي المملكة 7-2-2019 (اشاعة)

لا تزال الاخبار والشائعات تزاد حول الوضع الصحي لمفتى المملكة السعودية ، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بالعديد من الأخبار والشائعات التي تتحدث عن وفاة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ بعد تدهور وضعه الصحي ، الامر الذي تسائل الكثيرين عن حقيقة هذه الانباء وعن الحالة الصحية للمفتى العام في المملكة.

بدورها نفت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، الجمعة، ما تداولته وسائل إعلامية عن وفاة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام المملكة، مشيرة إلى أنه في صحة جيدة.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر "تويتر" الجمعة: إن "سماحة المفتي بخير وعافية، أمدّ الله في عمره على طاعته، وهو -الآن- يستقبل الزائرين في مجلسه العام".

وعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ التميمي مفتي المملكة العربية السعودية، وتوفي والده وهو صغير لم يتجاوز الثامنة من عمره، وحفظ القرآن الكريم منذ صغره على يد الشيخ محمد بن سنان.

وآل الشيخ أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد في مكة المكرمة بتاريخ (30 نوفمبر/تشرين الثاني 1943).