حفل زفاف هازال كايا وعلي أطاي يجمع ممثلين العشق الممنوع في تركيا

أقيم مساء الأربعاء، حفل زفاف الممثلة التركية هازال كايا (28) عاماً، على الممثل والمخرج التركي على أطاي (42) عاماً، في فندق "فيرمونت كوازار اسطنبول"،بعد قصة حب قوية وطويلة بينهما لمدة خمس سنوات كاملة.

وحضر حفل الفنانة الشهيرة باسم نهال في مسلسل "العشق الممنوع"، عدد كبير من مشاهير تركيا وأصدقائهما المشتركين مثل: المنتج مصطفى أوسلو،والممثل إيركان صابان،وهاندة يلماز،وأليف ديلكاتش.

وقام مصمم المشاهير التركي المعروف أوزغور ماسور، بتصميم فستان العروس هازال كايا الرومانسي الحالم الذي أثار صيحات إعجاب صديقاتها في الحفل، وقال أنه وعد هازال كايا منذ كانت في ال17 من عمرها حين التقاها، وأصبحا صديقين، بأنه من سيصمم لها فستان زفافها عندما تتزوج فارس أحلامها، وها هو يفي بوعده بعد 11 عاماً.

ووصف العريس علي أطاي هذا الأمر بأنه أكثر شيء مثير وجميل قيل في يوم الزفاف، وليس له مثيل أبداً.

وقامت هازال كايا بتنظيم حفل زفافها بنفسها لانشغال عريسها علي أطاي بالعمل طوال الوقت خارج اسطنبول. ولا شك بأنها تلقت مساعدة كبيرة من والدتها المحامية عائشة وصديقاتها المقربات. وفقاً لما أورده موقع "سيدتي"

وحضر معظم نجوم وفريق عمل المسلسل الرومانسي الشهير "العشق الممنوع" الذي أدت فيه العروس هازال أجمل أدوارها الدرامية بشخصية "نهال"،فحضر بطليه الرئيسيين: كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند وزوجته خبيرة الموضة والأزياء باشاك ديزير،وسيلتشوك يونتيم الشهير بعدنان بيك الذي أدى دور والدها،وزيرين تكيندور الشهيرة بالمدموزيل،ونور فتاح أوغلو الشهيرة ببيسان، وصديقتها المقربة سونغول أودين الشهيرة بنور،وغابت بيرين سات الشهيرة بسمر.

وحضر حفل الزفاف الممثل الكوميدي بولنت شكراك وزوجته الممثلة جيداء دوفنجي، وديميت أفجار بطلة "الفناء"، والمنتجين الشهيرين: تيمور ساوجي،وفاتح أكسوي،والمخرج عبدالله أوغوز.