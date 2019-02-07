كويكي يا اليابانية تبتكر وجبة شيبس لأصحاب الهواتف الذكية

ابتكرت شركة "كويكي-يا اليابانية وجبة الشيبس "ون هاند شيبس" ويأتي الشيبس في هذه الوجبة مسحوقا، بحيث لا يحتاج مستخدم الهاتف الذكي سوى شربه من العبوة، وهو ما يتيح للمستخدم أن يتصفح جهازه دون أن يلوثه على الإطلاق.

ويبدو أن الشركة مدركة لأهمية ابتكارها الغذائي، إذ تصفه بأنه "الوجبة الخفيفة الجديدة التي كان يتطلع إليها الإنسان منذ زمن"، حسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

كما تمكنت شركة كالبي، وهي واحدة من كبريات الشركات المنتجة للوجبات الغذائية الخفيفة، فقدمت مع عبوات الشيبس الملاقط البلاستيكية التي أطلقت عليها اسم "شيبس تونغ" أو "لسان الشيبس"، وكتبت على عبوات الشيبس، خلال حملة ترويجية، جملة تقول: "يمكنك أن تأكل دون أن تلوث أصابعك"، حسب سكاي نيوز.

ويشار إلى أن شركة أبل الأميركية نجحت بتطوير الهاتف الذكي الذي يمكن تصفحه بالأصابع، لكنها لم تتمكن من حل معضلة التصفح أثناء تناول قطع البطاطس المقلية أو الشيبس، الذي يلوث الأصابع بالزيوت والدهون وبالتالي يلوث الهاتف نفسه.

ويبدو أن هذه المشكلة لم تخطر على بال الراحل ستيف جوبز عندما طور جهاز أيفون، لكنها لم تمنع المبتكرين والمخترعين من التوصل إلى حل.

لكن شركة كويكي يا اليابانية ليست الأولى في هذا المضمار، فقبل عقد تم تطوير أداة أطلق عليها اسم "يد الشيبس"، عبارة عن قطعة بلاستيكية تحتوي على مثاقب في أحد طرفيها، يمكن بواسطتها الإمساك بقطع الشيبس.

كذلك طورت شركة ماكدونالدز أداتها الخاصة بها لتجاوز مشكلة الأصابع الدهنية والهواتف الذكية، فقد كشفت الشركة عام 2017 عن الشوكة الخاصة بها لتناول قطع البطاطس المقلية "فرنش فرايز".

ومن بين الحلول الغريبة، أن شركة مكدونالدز طرحت حلا مختلفا تماما، ربما يمكن وصفه بالإبداعي، يتمثل في أداة أطلقت عليها اسم "فرايلوس" أو قلم الهاتف الذكي، وهي تستهدف الجهاز وليس الأصابع، بمعنى أنه يمكن أن تتلوث الأصابع ويستمر المرء في استخدام الهاتف.

وفي مطاعم أخرى في دول مختلفة من العالم، أصبحت المطاعم التي تقدم الشيبس تزود الزبائن بالشوكة الخشبية كحل للمشكلة.