نجمات هوليود يتحدثن عن تجاربهن مع الخيانة

لا تخلو حياة النجوم والمشاهير من المشاكل والتعرض للخيانة، وهناك العديد من مشاهير هوليوود الذين اعترفوا بصورة واضحة بخيانة شريك/ة حياتهم، ومنهم من تصالحوا مع الأمر، وآخرين رفضوا الوضع وقرروا الانفصال.

1.كلوى كاردشيان

فى حالة نجمة تليفزيون الواقع شقيقة كيم كاردشيان، فإن الوضع مختلف لديها، فتم خيانتها مرتين، المرة الأولى مع لاعب كرة السلة الشهير لامار أودوم الذى خانها أكثر من مرة أثناء زواجهم وعندما اكتشفت الأمر قالت: "الأمر مقزز كثيراً أن تعرف أن حبيب عمرك لم يخطىء فى خيانتك لمرة واحدة فقط بل اختار الخيانة أكثر من مرة طوال فترة الزواج"، بعدها قررت كلوى الإنفصال نهائياً وواجهت كلوى كاردشيان فترة من الإحباط إلى أن تعرفت على لاعب كرة آخر وهو تريستان طومسون والذى خانها لتكون هذه المرة الثانية لكلوى كاردشيان ولكنها بسبب انتظارها لمولودتها "ترو" اختارت الغفران والتسامح كى لا تضع ابنتها تعيش بعيدة عن والدها.

2.ساندرا بولوك

من يستطيع خيانة النجمة العالمية "ساندرا بولوك"ولكن زوجها السابق "جيس جيمس" استطاع، وعرفت ساندرا بولوك الأمر عندما واجهها العديد من الفتيات اللاتى خانها جيمس معهن، وعندما واجهته بالأمر لم يعترض على الإطلاق بينما قال أن هذا من الممكن حدوثه فى الحياه ومن الممكن أيضاً أن يخون أحد، بينما كان الرد "البجح" صادم للنجمة ساندرا بولوك لذلك اختارت الإنفصال سريعاً وكانت شاكرة لما حدث وقالت: "أنا لم أندم على ما فعلته بل بالعكس أنا شاكرة لما أنا عليه الآن ولن أنظر للوراء لحظة واحدة بعد الآن، وحاليا تعيش ساندرا بولوك لفنها ولأولادها "ليلى" و"لويس".

3.براد بيت

من المؤكد أن الخيانة فى طبع براد بيت منذ ولادته، فهو خان أكثر من مرة، فأثناء ارتباطه بالفنانة جينيفر انيستون خانها مع النجمة العالمية انجيلينا جولى بعد انهائه فيلم Mr&Mrs Smith وهو الفيلم الذى تعرف على أنجيلينا جولى من خلاله وبدأت علاقتهما عقبه، وبعدها قررت جينيفر أنيستون الإنفصال عن الفنان، ويبدو أن أنجيلينا جولى لم تتعلم الدرس أو ربما نقول أنها "كما خانت، اتخانت"، وحدث معها نفس السيناريو وخانها براد بيت وأضطرت إلى طلب الطلاق بعد عامين من الزواج و10 أعوام من المواعدة، حسب عين المشاهير.