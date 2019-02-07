الفالنتاين لدى القطط.. كيف تقع قطتك في العشق؟

هل تعلم بأن للقطط مواسم تزواج كثيرة، وأشهرها التزواج الذي يتزامن مع يوم الحب، والذي يُعد يوماً للتقارب وتبادل الهدايا بين الأحبة، ولكن الأمر يختلف لدى القطط، فيُعتبر يوماً لاصطياد شريك الحياة وجذبه بطرق وأساليب تجعل الطرف الآخر يتعلق بشباك الحب.

ويشار إلى أن تصرفات القطط تتغير في هذا الموسم إلى حد كبير، لذا إذا كنت تمتلك قطة يجب عليك الآن أن تساعدها لتأسيس بيت وعائلة كريمة بعيدًا عن قطط الشوارع لكي تحافظ عليها، حسب رائج.

ويُذكر أن القطط تحتاج لعناية ومعاملة خاصة خلال موسم التزاوج، حيث يجب غلق الأبواب والنوافذ جيدًا وعدم السماح للقطة بالخروج من المنزل أو الهروب لتتجنب زواجها من قط شوارع.

وتعتبر حاسة السمع لدى القطط قوية جدًا ويمكن للقط الذكر أن يسمع صوت القطة الأنثى التي ترغب في الزواج من مسافات بعيدة، ولا يمكنك السماح للقطة بالزواج في كل مرة تطلب فيها هذا لأن القطة يمكنها أن تنجب 15 قُطيطة كل عام.. فهل أنت مستعد لهذه المغامرة.

وما يود لفت الانتباه إليه، أن القطط تحتاج لعناية ومعاملة خاصة خلال موسم التزاوج، حيث يجب غلق الأبواب والنوافذ جيدًا وعدم السماح للقطة بالخروج من المنزل أو الهروب لتتجنب زواجها من قط شوارع.