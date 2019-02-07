معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول 2019 “نصف العام...

نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 نصف العام الدراسي 2018\2019 محافظة البحيرة، يترقب جميع طلاب الثالث الإعدادي موعد الإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية حتي يستطيعوا الاستمتاع بجازة نصف العام الدراسي، الجدير بالذكر أنه بدأت إجازة نصف العام، وذلك عقب الانتهاء من الاختبارات، حيث أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019، وانتهت يوم الخميس الماضي الموافق 27 يناير.

استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة 2019:

ولقد تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة التيرم الأول حوالي 108 طالب وطالبة، وتستمر عمليات التصحيح والمراجعة كما أوشك أعمال الكنترولا من رصد الدرجات وتجميعها من الانتهاء، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة، وفور الانتهاء من أعمال التصحيح، ويقوم بعدها محافظ البحيرة باعتماد النتائج، ونجوم مصرية سيوفر لكم الروابط الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم لمعرفة النتيجة بكل سهولة ويسر.

تعتبر الشهادة الإعدادية من أهم المراحل الانتقالية، وذلك للانتقال من المرحلة الإعدادية إلي المرحلة الثانوية، ويعيش جميع أولياء الأمور حالة من التوتر والقلق في انتظار ظهور نتائج الامتحانات للاطمئنان علي مستقبل أبناءهم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 في نهاية شهر يناير وقبل البدء في الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الأول:

للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بمحافظة البحيرة وجميع الإدارات التابعة اترك تعليق يحتوي علي رقم الجلوس والاسم والإدارة التابع لها في تعليق وسوف نرد عليك بتعليق آخر يصل إليك بالنتيجة، كما نوفر لك عزيزي الطالب الرابط لبوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وتمنياتي لكم بمزيد من النجاح والتفوق.

نقدم لكم متابعة شاملة لآخر الأخبار عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 التيرم الأول، وخلال الأيام القادمة سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ويصبح بإمكان كل طالب معرفة نتيجته من خلال رقم الجلوس، أو ترك رسالة بها رقم الجلوس والاسم وسوف نساعدكم في الحصول علي النتائج.