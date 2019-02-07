الآن برقم الجلوس والاسم للشهادة الأعدادية | معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 : نتيجة...

نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 باسمك ورقم الجلوس تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة “الشرقية توداي” ومحافظة الغربية والدقهلية والبحيرة وسائر محافظات الجمهورية، فقد تم إعلان نتائج محافظة الجيزة والقاهرة وتبعها الإسكندرية وكفر الشيخ، وسنتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية بسائر محافظات الجمهورية من خلال هذا التقرير، الآن يترقب جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول للعام الدراسي 1018 ـ 2019، فقد تم إلغاء الشهادة الابتدائية وأصبحت الشهادة الإعدادية هي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتي يتحدد من خلالها مستقبل الكثير من الطلاب، وذلك لأنه إما أن يلتحق الطالب بالثانوية العامة وإما بالمدارس الفنية.

الآن باسمك ورقم الجلوس يمكنك عزيزي طالب الشهادة الإعدادية التعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2018-2019، والتي ستظهر تباعا بعد أن يتم انتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات بمعظم المحافظات، ويتم إعلان أخبار النتائج على المواقع الرسمية لمحافظات الجمهورية، أو يتم نشرها بشكل مباشر في مدارس المحافظات.

نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول تم إعلانها محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

تم إعلانها محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

تم إعلانها محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

تم إعلانها محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

تم إعلانها محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

تم إعلانها محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

تم إعلانها محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

تم إعلانها محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

تم إعلانها محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

تم إعلانها محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

تم إعلانها محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

تم إعلانها محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

تم إعلانها محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

تم إعلانها محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

تم إعلانها محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

تم إعلانها

نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019

فقد انتهت أعمال الامتحانات في جو من الهدوء والسلاسة، ولم ترد أية شكاوى ذات أهمية أو خطورة على سير الامتحانات حول عمليات غش أو تسريبات للامتحانات، وفور انتهاء الطلاب من أداء المواد الدراسية بدأت أعمال التصحيح لكل مادة، ولذلك يتوقع ظهور النتائج فور اعتمادها من قبل السادة المحافظين كلاً بمحافظته

نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 وطريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية

قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظتك

عندما تظهر النتائج يتم تفعيل موقع ظهور النتائج ويقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به.

اختار المرحلة الدراسية المراد البحث عنها.

اختار الفصل الدراسي

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة بحث عن النتائج.

نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 جميع محافظات مصر

ويتوقع ظهور النتائج خلال ساعات قليلة بالعديد من المحافظات، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

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تابعونا أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية في متابعة يومية لنتائج المحافظات التي ستعلن بها نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال ما يستجد من أخبار على المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات أو ظهورها في المدارس بشكل مباشر، تعرف عليها من خلال الاتصال على الرقم الأرضي، فقط لطلاب محافظة القاهرة، 09000100.

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