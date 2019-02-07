معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج .. قنا .. أسيوط .. المنيا : نتائج الصف الثالث...

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معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة سوهاج وكذلك محافظة المنيا وأسيوط وقنا وجميع المحافظات المصرية، وذلك لنتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول للعام الدراسي الحالي 2018-2019، فقد تم ظهور نتائج الإعدادية بمحافطات كفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة والجيزة، ومن المتوفع إعلان نتائج جميع محافظات الصعيد يوم السبت 2 فبراير 2019، محافظة قنا – المنيا – الأقصر – أسوان، والتي تظهر تباعا في هذا الأسبوع، نعرضها عليكم على موقعنا، وذلك بمتابعة جميع أخبار النتائج وأيضا إدراج مواقع نتائج المحافظات، ونعرض عليكم أيضا جميع مواقع المحافظات المصرية، ونتابع معكم بشكل يومي نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية
يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في جميع مدارس محافظة سوهاج وغيرها من محافظات مصر في وقت قريب، وذلك على الموقع الإلكتروني لنتائج كل محافظة وفقاً لجدول روابط المديريات التعليمية المرفق بهذا التقرير، والذي ندرجه في المقال.
نتيجة المرحلة الإعدادية بمصر 2019 بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الأول
من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.
المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019
- محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.
- محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.
- محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.
- محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.
- محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.
- محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.
- محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.
- محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.
- محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.
نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج
يقترب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج التيرم الأول 2019، وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية، ممن انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول الإعلان عن النتيجة بين الحين والآخر، ويتابعوا البحث على مؤشر البحث جوجل عن موقع ظهور نتائج المحافظة للاستعلام عن النتيجة، ويتابع معكم موقعنا آخر أخبار ظهور النتائج وموعد الإعلان عنها، كما يعرض الموقع الرسمي للنتيجة، وكان عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات حوالى 68 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية بكافة الإدارات التعليمية في محافظة سوهاج، وبلغت نسبة نجاح إعدادية سوهاج الترم الأول ما يقارب 78%.
جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة تيرم أول 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة سوهاج
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة بور سعيد
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة أسيوط
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|تم إعلانها
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|تم إعلانها
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|تم إعلانها
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|تم إعلانها
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|تم إعلانها
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|تم إعلانها
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|تم إعلانها
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|تم إعلانها
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|تم إعلانها
طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
- قم بالدخول على موقع نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بمحافظتك
- ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص له.
- قم باختيار الإعدادية الفصل الدراسي الأول
- اضعط على كلمة بحث
عن طريق البوابة الإلكترونية لنتائج الشهادة الإعدادية بكل محافظة يمكن للطالب التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019، والتي أوشكت على الظهور بعدما تم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح، ويتم حاليا حصر الدرجات ورصدها، وذلن تمهيداً لإعتمادها ورفعها على مواقع مديريات التربية والتعليم لنتائج المحافظات.
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019
|المادة الدراسية
|درجة المادة
|مادة اللغة العربية
|40 درجة
|مادة اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات
|30 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة الرياضيات
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات
سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة
بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.
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