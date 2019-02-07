معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج .. قنا .. أسيوط .. المنيا : نتائج الصف الثالث...

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة سوهاج وكذلك محافظة المنيا وأسيوط وقنا وجميع المحافظات المصرية، وذلك لنتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول للعام الدراسي الحالي 2018-2019، فقد تم ظهور نتائج الإعدادية بمحافطات كفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة والجيزة، ومن المتوفع إعلان نتائج جميع محافظات الصعيد يوم السبت 2 فبراير 2019، محافظة قنا – المنيا – الأقصر – أسوان، والتي تظهر تباعا في هذا الأسبوع، نعرضها عليكم على موقعنا، وذلك بمتابعة جميع أخبار النتائج وأيضا إدراج مواقع نتائج المحافظات، ونعرض عليكم أيضا جميع مواقع المحافظات المصرية، ونتابع معكم بشكل يومي نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية

يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في جميع مدارس محافظة سوهاج وغيرها من محافظات مصر في وقت قريب، وذلك على الموقع الإلكتروني لنتائج كل محافظة وفقاً لجدول روابط المديريات التعليمية المرفق بهذا التقرير، والذي ندرجه في المقال.

نتيجة المرحلة الإعدادية بمصر 2019 بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الأول

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج

يقترب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج التيرم الأول 2019، وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية، ممن انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول الإعلان عن النتيجة بين الحين والآخر، ويتابعوا البحث على مؤشر البحث جوجل عن موقع ظهور نتائج المحافظة للاستعلام عن النتيجة، ويتابع معكم موقعنا آخر أخبار ظهور النتائج وموعد الإعلان عنها، كما يعرض الموقع الرسمي للنتيجة، وكان عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات حوالى 68 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية بكافة الإدارات التعليمية في محافظة سوهاج، وبلغت نسبة نجاح إعدادية سوهاج الترم الأول ما يقارب 78%.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول تم إعلانها محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

تم إعلانها محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

تم إعلانها محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

تم إعلانها محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

تم إعلانها محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

تم إعلانها محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

تم إعلانها محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

تم إعلانها محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

تم إعلانها محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

تم إعلانها محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

تم إعلانها محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

تم إعلانها محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

تم إعلانها محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

تم إعلانها محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

تم إعلانها محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

تم إعلانها

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات قم بالدخول على موقع نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بمحافظتك

ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص له.

قم باختيار الإعدادية الفصل الدراسي الأول

اضعط على كلمة بحث

عن طريق البوابة الإلكترونية لنتائج الشهادة الإعدادية بكل محافظة يمكن للطالب التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019، والتي أوشكت على الظهور بعدما تم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح، ويتم حاليا حصر الدرجات ورصدها، وذلن تمهيداً لإعتمادها ورفعها على مواقع مديريات التربية والتعليم لنتائج المحافظات.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

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