الآن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمصر 2019 : استعلم برقم الجلوس على نتائج الشهادة الإعدادية...

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم أول بمصر 2019 الفصل الدراسي الأول من خلال بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، ومواقع المديريات التعليمية للنتائج بجميع المحافظات، والتي تقوم بعرض جميع نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019، أما عن النتائج من فسيتم الاستعلام عنها خلال مواقع نتائج المحافظات المصرية المرفقة بالجدول الخاص بروابط نتائج المحافظات المصرية، هذا وقد ظهرت نتائج الشهادة المصرية بعدد من المحافظات.
فقد تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة والإسكندرية والقاهرة وكفر الشيخ، وينتظر أبناؤنا الطلاب بباقي المحافظات نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019، والتي توشك على الظهور بجميع المحافظات تباعاً، وذلك بعد أن انتهت جميع المحافظات من امتحانات سنوات النقل الإعدادية، وبذلك بدأ البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بجميع المحافظات بشكل كبير على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع ظهور النتائج تباعاً على مواقع المحافظات الإلكترونية.
ملحوظة هامة
فى حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك فى تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمصر 2019
نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019
انتهت أعمال تصحيح أوراق امتحانات المراحل الدراسية المختلفة وانتهت أعمال رصد وتجميع الدراجات لجميع الطلاب وأيضا مراجعتها، وقد تواردت أنباء عن ظهورها في بعض المحافظات، وتنتظر باقي النتائج أن يقوم السادة المحافظين بالمحافظات المختلفة باعتماد نتائج الطلاب بالشهادة الإعدادية، وذلك تمهيدا للإعلان عن ظهورها على مواقع المحافظات الرسمية، ثم الإعلان عن النتيجة على الموقع الإلكتروني للمحافظة.
خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الإعدادية
- قم بالدخول على موقع المحافظة التابع لها الطالب
- قم بإدخال رقم الجلوس
- اضغط كلمة بحث.
نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019 بجميع المحافظات
نتيجة المرحلة الإعدادية برقم الجلوس أيضا على المواقع الرسمية الخاصة بالمحافظات المختلفة، أو يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بالمحافظة.
نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019 بجميع محافظات مصر
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول
|المادة الدراسية
|درجة المادة
|مادة اللغة العربية
|40 درجة
|مادة اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات
|30 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة الرياضيات
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
كيفية العرف على نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019
- ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بمحافظتك
- اضغط على أخبار النتائج وستظهر لكم صفحة النتائج
- في حال ظهور النتائج يبدأ الموقع العمل، قم باختيار المرحلة الدراسية
- قم بإدخال الفصل الدراسي
- قم بإدخال رقم الجلوس
- اضغط كلمة البحث في النتائج.
أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية
يمكنك عزيزي الطالب الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم، رابط النتائج، فور الإعلان عنه، للتعرف على النتائج الخاصة بكل طالب، ويمكنك استخدام، رقم الجلوس، ثم تضغط كلمة البحث في النتائج، لتظهر نتائج كل طالب بدقة وسرية كبيرة، وقد أكد جميع المسئولين بمعظم المحافظات.
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019
- محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.
- محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.
- محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.
- محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.
- محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.
- محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.
- محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.
- محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.
- محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.
جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة تيرم أول 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول
|تم إعلانها
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة سوهاج
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة بور سعيد
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة أسيوط
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول
|تم إعلانها
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|تم إعلانها
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|تم إعلانها
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|تم إعلانها
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|تم إعلانها
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|تم إعلانها
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|تم إعلانها
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|تم إعلانها
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|تم إعلانها
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|تم إعلانها
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بكافة محافظات مصر
سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة
تابعونا على موقعنا في متابعة يومية لنتائج طلاب الشهادة الإعدادية والتي من المقرر إعلانها قريبا بعدما انتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وذلك في جميع محافظات الجمهورية على مواقع مديريات المحافظات.