الآن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمصر 2019 : استعلم برقم الجلوس على نتائج الشهادة الإعدادية...

نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم أول بمصر 2019 الفصل الدراسي الأول من خلال بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، ومواقع المديريات التعليمية للنتائج بجميع المحافظات، والتي تقوم بعرض جميع نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019، أما عن النتائج من فسيتم الاستعلام عنها خلال مواقع نتائج المحافظات المصرية المرفقة بالجدول الخاص بروابط نتائج المحافظات المصرية، هذا وقد ظهرت نتائج الشهادة المصرية بعدد من المحافظات.

فقد تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة والإسكندرية والقاهرة وكفر الشيخ، وينتظر أبناؤنا الطلاب بباقي المحافظات نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019، والتي توشك على الظهور بجميع المحافظات تباعاً، وذلك بعد أن انتهت جميع المحافظات من امتحانات سنوات النقل الإعدادية، وبذلك بدأ البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بجميع المحافظات بشكل كبير على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع ظهور النتائج تباعاً على مواقع المحافظات الإلكترونية.

ملحوظة هامة

فى حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك فى تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019

الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمصر 2019

انتهت أعمال تصحيح أوراق امتحانات المراحل الدراسية المختلفة وانتهت أعمال رصد وتجميع الدراجات لجميع الطلاب وأيضا مراجعتها، وقد تواردت أنباء عن ظهورها في بعض المحافظات، وتنتظر باقي النتائج أن يقوم السادة المحافظين بالمحافظات المختلفة باعتماد نتائج الطلاب بالشهادة الإعدادية، وذلك تمهيدا للإعلان عن ظهورها على مواقع المحافظات الرسمية، ثم الإعلان عن النتيجة على الموقع الإلكتروني للمحافظة.

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الإعدادية

قم بالدخول على موقع المحافظة التابع لها الطالب

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة بحث.

نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019 بجميع المحافظات

نتيجة المرحلة الإعدادية برقم الجلوس أيضا على المواقع الرسمية الخاصة بالمحافظات المختلفة، أو يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بالمحافظة.

نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019 بجميع محافظات مصر

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

كيفية العرف على نتيجة الأول والثاني الإعدادي بمصر 2019

ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بمحافظتك

اضغط على أخبار النتائج وستظهر لكم صفحة النتائج

في حال ظهور النتائج يبدأ الموقع العمل، قم باختيار المرحلة الدراسية

قم بإدخال الفصل الدراسي

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة البحث في النتائج.

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكنك عزيزي الطالب الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم، رابط النتائج، فور الإعلان عنه، للتعرف على النتائج الخاصة بكل طالب، ويمكنك استخدام، رقم الجلوس، ثم تضغط كلمة البحث في النتائج، لتظهر نتائج كل طالب بدقة وسرية كبيرة، وقد أكد جميع المسئولين بمعظم المحافظات.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول تم إعلانها محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

تم إعلانها محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

تم إعلانها محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

تم إعلانها محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

تم إعلانها محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

تم إعلانها محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

تم إعلانها محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

تم إعلانها محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

تم إعلانها محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

تم إعلانها محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

تم إعلانها محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

تم إعلانها محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

تم إعلانها محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

تم إعلانها محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

تم إعلانها محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

تم إعلانها

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

تابعونا على موقعنا في متابعة يومية لنتائج طلاب الشهادة الإعدادية والتي من المقرر إعلانها قريبا بعدما انتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وذلك في جميع محافظات الجمهورية على مواقع مديريات المحافظات.

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