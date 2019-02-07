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رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة الغربية الشرقية “موقع الشرقية توداى” الدقهلية الدقهلية...

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رابط معرفة نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية والغربية والشرقية “موقع الشرقية توداى” والبحيرة وجميع محافظات الجمهورية، حيث يمكن معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي من خلال المواقع الرسمية لنتائج المحافظات عبر روابط مديريات التربية والتعليم بكافة محافظات مصر، حيث من المقرر ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي آواخر هذا الأسبوع في العديد من المحافظات، وتستكمل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لباقي المحافظات مطلع الأسبوع القادم، وذلك حسب تصريحات المسئولين عن العملية التعليمية بالعديد من المحافظات.

فقد أوشكت نتائج الشهادة الإعدادية للتيرم الأول للعام الدراسي الحالي 2019، نتيجة نصف العام على الظهور، ونعرض لكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقعنا ويمكن الاستعلام عن طريق رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية وغيرها من المحافظات من خلال جدول روابط نتائج المحافظات المرفق بهذا التقرير، ونتابعها متابعة لحظية، لأهم الأخبار والتصريحات من السادة المسئولين، والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وجميع محافظات مصر الأخرى،كما سنتابع معكم موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية وكافة المحافظات المصرية، وذلك بعد تجميعها في الكنترولات.رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية الغربية الشرقية الدقهلية

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية الغربية الشرقية الدقهلية

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة

ومن الجدير بالذكر أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر قد انتهوا من أداء امتحاناتهم لمنتصف العام منذ أكثر من أسبوع، وكذلك تم الانتهاء من أعمال التصحيح بالكنترولات، وتمت أعمال رصد الدرجات، وكذلك تم عرضها على السادة وكلاء وزير التربية والتعليم في بعض المحافظات تمهيداً لاعتمادها، ومن المقرر رسميا الإعلان عن أسماء الأوائل على مستوى كل محافظة قبل إعلان النتيجة.

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

  • محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.
  • محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.
  • محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.
  • محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.
  • محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.
  • محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.
  • محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.
  • محافظة أسوان  بنسبة نجاح 72%.
  • محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية

  • للتعرف على نتائج منتصف العام 2019  قم بالدخول على موقع نتائج المحافظة التي تتبعها

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

  • قم بالدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التابع لها مدرستك
  • قم بإدخال رقم الجلوس
  • اضغط كلمة عرض

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية وجميع محافظات مصر 2019 تيرم أول

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019

رابط ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية الغربية الشرقية الدقهلية وجميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول   تم إعلانها
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول   تم إعلانها
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول  تم إعلانها
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول تم إعلانها
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول
 		تم إعلانها
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 		تم إعلانها
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 		تم إعلانها
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 		تم إعلانها
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 		تم إعلانها
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 		تم إعلانها
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 		تم إعلانها
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 		تم إعلانها
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 		تم إعلانها
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 		تم إعلانها

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ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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