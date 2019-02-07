رابط التسجيل والتقديم فى مسابقة التربية والتعليم 2019 وزارة التربية والتعليم | تعرف على الأوراق...

رابط التسجيل والتقديم فى مسابقة التربية والتعليم 2019 وزارة التربية والتعليم ، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في مسابقة التعاقدات مع المعلمين والذي سوف تستمر لمدة أسبوع ابتداء من الخميس، وسوف تكون الإجراءات ملئ الاستمارة على موقع الوزارة إلكترونيا ومن ثم التقدم بالأوراق إلى الإدارة التابع لها.

سوف يقوم المتقدم بطباعة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل من موقع وزارة التربية والتعليم، ومن ثم يقوم بإرفاق الإستمارة المطبوعة في ملف التقديم الذي سوف يقوم بتقديمه للإدارة التعليمية بجانب الأوراق المطلوبة من الأساس، يمكنك التعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم عبر هذا الرابط.

تقوم الوزارة بعد ذلك بتحديد موعد للمقابلة الشخصية وكذلك الإختبارات وهذا سوف يكون بعد إنتهاء إعلان المسابقة، وسوف يتم تحديد موعد الاختبارات عبر رابط التقديم الأول للمسابقة.

مرتب المعلمين في مسابقة التربية والتعليم 2019

أعلنت من قبل وزارة التربية والتعليم عن احتياجها إلى 48 ألف معلم ومعلمة وذلك للتعاقد لمدة 3 شهور فقط بداية من الترم الثاني، اشترطت الوزارة على المتقدمين بضرورة صحة الأوراق المطلوبة والمقدمة للإدارات التعليمية، وكذلك أكدت الوزارة على عدم المطالبة بتجديد العقد أو المطالبة بالتعيين بعد إنتهاء الثلاث شهور، وصرح نائب وزير التربية والتعليم عن مرتب المعلمين خلال الثلاث أشهر وهو 1000 جنية تقريباً.