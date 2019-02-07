نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2019 رابط الاستعلام برقم الجلوس الآن عبر مديرية التربية...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2019، ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بورسعيد، ظهور نتائجهم منذ أن انتهوا من أداء أمتحاناتهم، وعليه فقد أعتمد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الأول لعام 2018/2019، لتصبح متاحة أمام الطلاب والطالبات عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2019

والجدير بالذكر أن نسب النجاح هذا العام في محافظة بورسعيد قد جاءت بنسبة نجاح ٨٩ %، وقد بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات هذا الترم ١١٠٩٢ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 9826 طالباً، وقد تم اعتماد النتيجة بحضور الصحفيين والإعلاميين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، وذلك عبر كتابة رقم الجلوس في مكانه المخصص ومن ثم الضغط على كلمة بحث وستظهر النتيجة على الفور، نتمنى من الله النجاح والتوفيق للجميع.

تحديث: للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 يمكن ذلك من خلال الدخول لرابط مديرية التعليم ببورسعيد الموضحة بعاليه بواسطة إدخال رقم الجلوس.