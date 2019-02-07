“اعتماد” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بورسعيد “ثالثة إعدادي” الترم الأول...

نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2019 ستكون متاحة اليوم الخميس لجميع الطلاب، حيث تشير الأنباء قبل قليل أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بورسعيد الترم الأول وذلك في حضور وكل وازرة التربية والتعليم ببورسعيد الدكتور نبوي باهي، وستكون النتيجة الخاصة بإعدادية بورسعيد متاحة لجميع الطلبة خلال الوقت القادم وسيكون الاستعلام عنها برقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الشهادة 2019 بمحفظة بورسعيد قد تأخرت كثيراً حيث تعد محافظة بورسعيد أحد أكثر المحافظات تأخيراً في ظهور النتائح الخاصة بالفصل الدراسي الأول، حيث انتهت الامتحانات الخاصة بالطلاب منذ أسبوعينن واستمرت عمليات التصحيح لجميع أوراق الإجابات مدة طويلة، وذلك من تلافي أى أخطاء في تصحيح اوراق أى طالب، مما قد يؤثر على مستقبله التعليمي، وسيعود الطلاب للمدارس يوم السبت المقبل بعد نهاية إجازة نصف العام الدراسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019بورسعيد

سترفع النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول، وستكون عبر الروابط التي بالأعلى، وسوف نوفر روابط اخرى لها.

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم بديوان المحافظة نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٨ – ٢٠١٩ بنسبة نجاح ٨٩%، بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وعلي الألفي نقيب المعلمين، والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية، وإليكم أوائل إعدادية بورسعيد. اوائل الشهادة الإعدادية في بورسعيد