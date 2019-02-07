روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية (ظهرت) الترم الأول 2019 من موقع مديرية...

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019، وإعلان النتيجة المنتظرة من قبل جميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، الذين انتهوا بالفعل من امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ أيام وينتظروا النتيجة الآن، قبل أيام من بداية الفصل الدراسي الثاني، ولما تمثله هذه النتيجة من أهمية بالغة في حياة الطالب الدراسية، يحرص الطلاب على معرفتها للتعرف على مقدار ما تحصلوا عليه من جد في الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول من أجل مواصلة الجهد في الفصل الدراسي الثاني تمهيداً للإنتقال للمرحلة الثانوية العامة، لذا يبحث الكثيرون الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، والتي ننشر جميع الروابط الخاصة بالإستعلام عنها للحصول على النتيجة التفصيلية بجميع درجات المواد، بالإسم ورقم الجلوس.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، علي عبد الرؤوف، انتهاء الإدارات التعلمية بمحافظة الدقهلية من أعمال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، بعد أن بدأت عمليات تصحيح النتيجة عقب انتهاء الإمتحانات مباشرةً، مشدداً على ما أولته مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من متابعة لحسن سير عملية التصحيح حتى لا يتم ظلم أياً من الطلبة وإعطاء كل طالب حقه في الدرجات، وبالفعل تمت عمليات تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات ومراجعتها وحصر ورصد الدرجات على النحو المطلوب تمهيداً لإعلان النتيجة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الأول 2019 من هنا

رابط آخر لنتيجة إعدادية الدقهلية الترم الأول من هنا

برجاء ملاحظة الضغط الحالي على الموقع والذي قد يتعذر معه عرض النتيجة في الوقت الحالي، وجاري اضافة روابط أخرى.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية سائر إدارات المحافظة التعليمية وهي إدارات، المنصورة – جمصة – تمى الأمديد – نبروة – الجمالية – منية النصر – ميت سلسيل – أجا شربين – السنبلاوين – دكرنس – بني عبيد- أخطاب، فنتيجة الشهادة الإعدادية تكون عامة على مستوى كامل المحافظة، ويذكر أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية الفصل الدراسي الأول من العام الماضي كانت قد بلغت 87.2%، ومن المتوقع أن تشهد النسبة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي ارتفاعاً عن الماضي، وهو ما تبين من مطالعة العينة العشوائية من نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية والتي تُبشر بزيادة أعداد الناجحين.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية الترم الأول 2019

“ظهرت النتيجة”

اعتمد محافظ الدقهلية، الدكتور كمال شاروبيم، نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية الفصل الدراسي الأول 2019 صباح اليوم الأربعاء، بعد أن تم تجميع النتيجة بالفعل في مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة المنصورة، ولم يتبقى إلا اعتمادها ونشرها في نفس اليوم على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وتصبح متاحة للطلبة للإستعلام عنها بالإسم ورقم الجلوس للحصول على الدرجات التفصيلية في كل المواد.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الأول 2019

موقع المديرية التعليمية للدقهلية من هنا.

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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول 2019

اعتمد محافظ الدقهلية، الدكتور كمال شاروبيم، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 85.9%، على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة وكافة المدارس العامة واللغات، واعتمد المحافظ في السياق ذاته نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86%، من إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للإمتحانات والبالغ عددهم 3761 طالب وطالبة.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، علي عبد الروؤف، قد رفع أوراق النتيجة إلى السيد المحافظ صباح اليوم والذي اعتمدها على الفور، وبلغ عدد الطلبة المقيدين لأداء امتحانات الإعدادية باالدقهلية الترم الأول هذا العام 99 ألف و452 طالب وطالبة، وبلغ عدد المتخلفين عن الامتحانات 1192 طالب وطالبة.

وقد هنأ السيد المحافظ الطلبة والطالبات على تخطيهم هذه المرحلة الهامة من الدراسية، والتي هي بداية لمراحل دراسية أكبر، مهنئاً الناجحين على النجاح والتفوق متمنياً لهم الإستمرار على نفس المستوى خلال السنوات الدراسية المقبلة.