اعرف..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم و رقم الجلوس

اليوم تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى، الفصل الدراسي الأول 2019، بواسطة السيد المحافظ اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة،و تم اعلان نتيجة ” الشهادة الاعدادية”، على مستوى جميع ادارات محافظة البحيرة، حيث بلغت نسبة النجاح اليوم 72.84%، من الطلاب الذين بلغ مجموعهم يتعدى 70، و ذلك كما صرحوا اليوم، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان اليوم 90788 طالب وطالبة، و أن من حضر منهم الامتحانات هم 90260.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم و رقم الجلوس

نقدم لكم رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادى على مستوى جميع قطاعات محافظة البحيرة، حيث تم اعتماد النتيجة اليوم الأربعاء وقد تم رفع النتيجة ، و يمكن الآن لجميع الطلبة و الطالبات معرفة نتيجتهم هنا من خلال هذا الرابط، و حيث يمكن الان الطلاع على النتيجة كاملة من خلال الرابط السابق عن طريق الاسم و رقم الجلوس.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط بالاسم و برقم الجلوس من هنا كما ظهرت النتيجة فى العديد من المحافظات المختلفة مثل القاهرة والاسكندرية و الجيزة و المنوفية، و ظهرت أيضا النتيجة فى القليوبية و كفر الشيخ و دمياط و الفيوم و شمال سيناء و جنوب سيناء و مرسى مطروح و البحر الاحمر، و أسوان واسيوط و سوهاج كما ظهرت أيضا ف كثير من المحافظات مثل محافظة الغربية، و مازال يتبقى بعض المحافظات لم يظهر بها نتيجة الشهادة الاعدادية بعد.