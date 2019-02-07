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هنا..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم و رقم الجلوس

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منذ ساعات قليلة اعتمد السيد المحافظ اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، نتيجة الصف الثالث الاعدادى، الفصل الدراسي الأول 2019 ” الشهادة الاعدادية”، على مستوى جميع ادارات محافظة البحيرة، و قد بلغت نسبة النجاح 72.84%، ممن تعدوا المجموع 70، و على حسب التصريحات المعلنة فقد  بلغ عدد الطلاب الذين  تقدموا لأداء الامتحان اليوم 90788  طالب وطالبة، و أن من حضر منهم  الامتحانات هم  90260.

 

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم و رقم الجلوس

ننشر لكم رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادى الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة، حيث تم رفع النتيجة منذ قليل، و يمكن لجميع الطلبة و الطالبات الاستعلام عنها  هنا من خلال هذا الرابط.

هنا استعلم” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم و رقم الجلوس من هذا الرابط  و ظهرت النتيجة أيضا فى عدد كبير من المحافظات مثل الاسكندرية و الجيزة و القاهرة و المنوفية و القليوبية ومرسى مطروح و البحر الاحمر و كفر الشيخ و الفيوم و قنا و سوهاج و اسوان، و الكثير من المحافظات و يتبقى بعض المحافظات الأخرى التى لم يظهر بها النتيجة منها محافظة الشرقية و الدقهلية.

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