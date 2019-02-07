هنا..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم و رقم الجلوس

منذ ساعات قليلة اعتمد السيد المحافظ اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، نتيجة الصف الثالث الاعدادى، الفصل الدراسي الأول 2019 ” الشهادة الاعدادية”، على مستوى جميع ادارات محافظة البحيرة، و قد بلغت نسبة النجاح 72.84%، ممن تعدوا المجموع 70، و على حسب التصريحات المعلنة فقد بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان اليوم 90788 طالب وطالبة، و أن من حضر منهم الامتحانات هم 90260.

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم و رقم الجلوس

ننشر لكم رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادى الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة، حيث تم رفع النتيجة منذ قليل، و يمكن لجميع الطلبة و الطالبات الاستعلام عنها هنا من خلال هذا الرابط.

هنا استعلم” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم و رقم الجلوس من هذا الرابط و ظهرت النتيجة أيضا فى عدد كبير من المحافظات مثل الاسكندرية و الجيزة و القاهرة و المنوفية و القليوبية ومرسى مطروح و البحر الاحمر و كفر الشيخ و الفيوم و قنا و سوهاج و اسوان، و الكثير من المحافظات و يتبقى بعض المحافظات الأخرى التى لم يظهر بها النتيجة منها محافظة الشرقية و الدقهلية.