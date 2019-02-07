“انتظار” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 خلال ساعات عبر مديرية التربية...

تقترب نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية لعام 2019 من الظهور خلال الفصل الدراسي الأول، لتعلن للطلاب درجات الترم وذلك عقب اعتمادها في الساعات القليلة المقبلة، حيث هناك بحث كبير من الطلاب حول إعدادية الشرقية للتعرف عليها من داخل الكنترول وقبل ظهورها بالمدارس، وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة فور اعتمادها.

تعود أسباب تأخر ظهور نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية لظروف سفر المحافظ دكتور ممدوح غراب إلى الخارج، وتتمكن المديرية من اعتمادها فور عودته، ولم يتم تحديد موعد لها ولكن نتابع لكم فور ظهورها رسميا لنشرها لكم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الأول

يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 وذلك بعد أن يقوم المحافظ باعتمادها، ليتم توافرها عبر مديرية التربية والتعليم بالشرقية، كما سوف يتم الاهتمام بها لنشرها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، ليتمكن الطالب من الاستعلام برقم الجلوس حول الدرجات كاملة في جميع المواد الدراسية المقررة بالمرحلة الإعدادية لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي.

ولقد صرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية اعتماد نتائج الطلاب الإعدادي لمحافظة الشرقية سيكون مساء السبت، على أن يتم نشرها على الموقع الإلكتروني في اليوم التالي من ظهورها، وسوف يتم نشرها لجميع مراكز وإدارات الشرقية مجانا للطلاب.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

سيتم الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الإلكتروني لمحافظة الشرقية، والتي تقوم بتغطية هامة لكافة النواحي الاقتصادية والتعليمية لمحافظة الشرقية، وسيتم تسليط الضوء حول ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية عبر البوابة، في حين تقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 118 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.

نوفر لكم من خلال مجلة نجوم مصرية الروابط الهامة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019، والتي توفرها الشرقية توداي بعد اعتمادها مباشرة، وذلك بإدخال رقم الجلوس للطالب ليتم الحصول على النتيجة في الحال، ولكن لم يتم ظهورها وبعد نشرها يتم تفعيل الروابط التالية؛

ويعود تأخر إعلان نتيجة الإعدادية بالشرقية إلى التدقيق في مراجعة إجابات الطلاب أكثر من مرة ولأكثر من مراجع، حتى يحصل الطلاب على حقوقهم وعدم حدوث أخطاء عند نشر النتيجة، لذلك يرجى من الجميع الصبر حتى يتم الانتهاء من كافة أعمالها ليتم رفعها على موقع المديرية بالشرقية ليستطيع جميع الطلاب الحصول على نتائجهم.

نترقب لكم تلك اللحظة الفاصلة في حياة كل طالب والالتحاق بالتدريس الثانوي عقب تلك المرحلة من التعليم الأساسي، حيث هناك آلاف الشرقيين في انتظار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2018 والتي يترقبها أولياء الأمور أكثر من الطلاب، حيث أصبح الجميع يشارك في نهضة العملية التعليمية في مصر.

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ذكر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن التصحيح انتهى وسيتم إعداد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية لاعتمادها خلال أيام قليلة، ولم يصرح بموعد محدد.

تشهد محافظة الشرقية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بها خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد اعتمادها تكون متوافرة لدينا حسب اسم الإدارة التعليمية وبالتوفيق لكم جميعا.