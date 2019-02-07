ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 التيرم الأول مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة الدقهلية، بدأت اختبارات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 17 يناير، في جميع المواد الدراسية، مادة اللغة العربية، مادة اللغة الإنجليزية، مادة العلوم، مادة الدراسات الاجتماعية، مادة الرياضيات، مادة التربية الدينية، مادة الحاسب الآلي، وانتهت الاختبارات في يوم 24 يناير 2019.

وفور الانتهاء من عمليات الاختبارات بدأت عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات في محافظة الدقهلية والإدارات التعليمية، إدارات، المنصورة – جمصة – تمى الأمديد – نبروة – الجمالية – منية النصر – ميت سلسيل – أجا شربين – السنبلاوين – دكرنس – بني عبيد- أخطاب، ومن المقرر ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، شمال سيناء، قبل بدء الترم الدراسي الثاني.

أترك تعليقا يحتوي علي رقم الجلوس والاسم وسوف نساعدكم في جلب نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الأول:

اعتمد منذ قليل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، وبلغت نسبة النجاح 85.9%، ومن المقرر رفع روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بعد قليل، حتي يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر رقم الجلوس والاسم الخاص به، وسنوفر لكم الروابط الرسمية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بكل سهولة ويسر.