نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية توداي “الصف الثالث” اليوم السابع فيتو...

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في قلق شديد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية، حيث هناك اهتمام كبير لدي الجميع للتعرف على نتائج الفصل الدراسي الأول، وأصبح نشر نتائج الصف الثالث الإعدادي متاح عبر الإنترنت ولكن بعد أن يتم اعتمادها، سوف تصبح النتائج متاحة للاستعلام لدى الجميع

نشير علم الطلاب أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية انتهت من جميع أعمال الكنترول، ولكنها في انتظار عودة المحافظ الدكتور ممدوح غراب من الخارج، ليتم اعتمادها ونشرها إلكترونيا في الحال، وذلك من خلال رابط البوابة الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019

نتابع لكم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2019 ظهر اليوم التي تعتمدها مديرية التربية والتعليم، ثم يتم توافرها عبر مواقع ظهورها الرسمية من البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وموقع المديرية واليوم السابع والشرقية توداي.

وأضاف أن طلاب الشهادة الإعدادية تم توزيعهم على 20 إدارة تعليمية بالشرقية الزقازيق، منيا القمح، العاشر من رمضان، بلبيس، فاقوس، أبو حماد، أولاد صقر، الصالحية الجديدة، أبو كبير، القنايات، مشتول السوق، ديرب نجم، ههيا، القرين، صان الحجر، الإبراهيمية، الحسينية، كفر صقر.

اشتد الانتظار لدى الطلاب لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث بدأت لجان الكنترول أعمالها في التصحيح والمراجعة خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم إعلانها منتصف الأسبوع المقبل، عقب انتهاء الأعمال والمراجعة الجيدة، سوف يتم اعتمادها من اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، ثم إعلانها في الحال.

تصبح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالشرقية محل أنظار الجميع من الكبير والصغير لما تمثله تلك المرحلة الفاصلة في حياة الطلاب، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدعية النجاح مع اقتراب ظهور النتيجة والخوف الذي انتاب جميع الطلاب بالصف الثالث، ولكن من جد وجد وسوف يكون حصاده نتيجة مبشرة ومرضية بما عمل من اجتهاد ومذاكرة على مدار العام.

مديرية التربية والتعليم بالشرقية

تتولى مديرية التربية والتعليم بالشرقية نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول عبر موقعها الإلكتروني، حيث توفر النتائج مجانا أمام الطلاب قبل ظهورها في المدارس، ونضع لكم رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي، مع متابعة دقيقة حول اعتمادها لننشرها فورا.

نتابع لكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالشرقية فور اعتمادها، حيث توجهت الأنظار لترقب موعد اعتماد الإعدادية من خلال مواقع الشرقية الأولى وهي بوابة الشرقية توداي، التي تقوم بنشر تلك الأخبار المتداولة عن المحافظة وتضع في اهتمامها الأول ظهور الإعدادية.

ذكر مصدر بأن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية سوف يكون نهاية الأسبوع الجاري فور اعتمادها، حيث تعمل الكنترول على قدم وساق من أجل الانتهاء من النتائج في وقت قريب للغاية، ليتعرف جميع الطلاب تلك الأيام على النتائج التي ظهرت بالفعل.

يتعرف جميع الطلاب نهاية الأسبوع الحالي على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية فور اعتمادها، حيث تفصلنا 48 ساعة فقط للإعلان عن نتائج الطلاب بالصف الثالث لجميع مدارس وإدارات الشرقية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم والشرقية توداي واليوم السابع.

متابعة موعد ظهور إعدادية الشرقية لحظة بلحظة