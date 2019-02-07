“اقتربت” نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 “3 اعدادي” الترم الأول برقم...

يترقب العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور نتيجة اعدادية الشرقية 2019 الترم الأول والتي من المنتظر إعلانها خلال الأيام القادمة، وذلك بعد أن تنتهي جميع اعمال الكنترول المركزي الخاص بالشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول، وعقب تجهيز الكشوف النهائية لنتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي سوف يتم فعها لإعتمادها رسميا.

نتيجة اعدادية الشرقية 2019

سوف يبدأ كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية أداء مهامه من تصحيح ومراجعة ورصد في أسرع وقت وذلك لسرعة تجهيز الكشوف النهائية الخاصة بتحديد نسب النجاح وأيضا كشوف أسماء النجاحين وذلك لإعتماد نتيجة اعدادية الشرقية 2019 الترم الأول من سيادة المحافظ حتى يتثنى للعاملين بالمديرية من إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي للمديرية أو من خلال توزيع كشوف النجاحين على جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2019 الترم الأول

من المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالشرقية الترم الأول عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم وأيضا من خلال موقع الشرقية توداي والذي طالما قام بتوفير نتائج امتحانات الشهادات لجميع الطلاب بكافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الشرقية كما قام أيضا بتوفير نتائج امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي.

مديرية التربية والتعليم بالشرقية

صرح التحدث الرسمي بإسم مديرية التربية والتعليم بالشرقية أن سيادة مدير مديرية التربية والتعليم قد أشرف بنفسه على امتحانات الشهادة الإعدادية ببعض لجان المحافظة منها مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي التابعة لإدارة القرين التعليمية وقد اطمئن بنفسه من الطلاب على إمتحان مادة الجبر والإحصاء وذلك في الفترة الأولي وأيضا عدم خروج الإمتحان عن المقرر الدراسي، كما اطمئن علي مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة داخل اللجان، اما بالنسبة لكنرولات الشهادة الإعدادية فقد اطمئن بنفسه أن العمل يسير بشكل جيد مع مراعاة السرية.