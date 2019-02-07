“ارطغرل 134” شاهد اليوم تردد قناة trt التركية “تي ار تي” الناقلة لمسلسل...

نظراً لعرضها مسلسل ارطغرل 134 على شاشتها، يبحث الكثير خلال تلك الفترة التي يعرض بها المسلسل على تردد قناة trt التركية الناقلة للمسلسل على الأقمار المختلفة نايل سات وعرب سات وهوتبيرد وترك سات، قناة تي أر تي التركية متواجدة على العديد من الأقمار حول العالم فهي قناة حكومية، لكن ترددها عبر القمر التركي فقط هو الذي يقوم بإذاعة المسلسل الشهير كعرض أول، ويكون هذا العرض باللغة التركية غير مدبلج.

شاهد الحلقة 134 ارطغرل

أي أن قناة trt التركية على النايل سات الناطقة باللغة العربية لا تعرض المسلسل، ويمكنك معرفة “القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل” على النايل سات من خلال الرابط السابق، وقد أنطقت قناة trt 1 التركية منذ خمسون عام وبالتحديد عام 1968، وظهر بعد ذلك العديد من القنوات الأخرى التي تحمل نفس الاسم والتي تسمى باقة “trt التركية” مع إختلاف المحتوى المقدم سواء رياضي إلى وثائقي أو أطفال أو موسيقى.

تردد قناة trt التركية

أسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

هذا هو تردد قناة تي أر تي الناقلة للجزء الخامس من مسلسل ارطغرل باللغة التركية عبر القمر التركي، حيث أن المسلسل تعرض الحلقة الجديدة منه على شاشة القناة كل يوم أربع من كل أسبوع وبعد ذلك يتم دبلجتها للغة العربية وتنقل على القنوات الأخرى وتتاح عبر الأنترنت.

ارطغرل 134

تعرض الحلقة الجديدة 133 الأربعاء على قناة تي أر تي مجاناً، وذلك بالترجمة الأصلية،الجدير بالذكر أن مسلسل “قيامة أرطغرل” يطل علينا سنوياً في أخر كل عام ويستمر عرضه حتى منتصف العام الحالي.

تعرض الحلقة الجديدة 134 اليوم الأربعاء 6 نوفمبر على قناة تي أر تي مجاناً، وذلك بالترجمة الأصلية،الجدير بالذكر أن مسلسل “قيامة أرطغرل” يطل علينا سنوياً في أخر كل عام ويستمر عرضه حتى منتصف العام الحالي، وقد تقرر تجيل الحلقة هذا الأسبوع.

ولعل النجاح الذي حققه العمل في المنطقة العربية لم يأتي من فراغ، حيث أن العمل يناقش تاريخ الإسلام المزدهر وحروبه ضد الصليبين.

تم عرض الحلقة رقم 134 الآن وينتظر ن تعرض اليوم الخمس على قناة اليرموك الأردنية بالترجمة العربية، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.