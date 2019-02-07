“حصرياً استظهار” نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 الترم الأول “تالته...

في جو مناسب وملائم للجميع بدأت يوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 في محافظة الشرقية بمادة اللغة العربية، وقد استمرت الامتحانات داخل جميع لجان المحافظة لمدة خمسة أيام لتنتهي يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 بمادة الدراسات الاجتماعية، واليوم يتابع جميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة اخبار إعلان نتيجة التيرم الأول 2019، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نضع لكم وبين أيديكم رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة إعدادية الشرقية فور اعتمادها رسميا من قبل السيد المحافظ.

نتيجة اعدادية الشرقية 2019

أعلن الأستاذ رمضان عبد الحميد حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ان إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات التيرم الاول لهذا العام بلغ 118981 طالب و طالبة وقد تم توزيعهم على 664 لجنة إمتحانية في 20 إدارة تعليمية، كما أكد سيادته أن السيد اللواء محافظ الشرقية قام بعقد اجتماع مع مسئولين المديرية للوقوف على مدى استعداد المديرية لامتحانات الشهادة الإعدادية التي تعد من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب، كما أكد المحافظ في اجتماعه على ضرورة التعاون بين مديرية التربية والتعليم والأجهزة الامنية في المحافظة لتأمين عملية الامتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019

من المتوقع ان تقوم مديرية التربية والتعليم بالشرقية بالإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 مطلع الإسبوع القادم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الكنترولات داخل المحافظة، وسوفي تم رفع النتيجة فور اعتمادها عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من خلال هذا الرابط

عن طريق الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس يمكن الاستعلام عن النتيجة فور إعلانها.