تردد قناة سي بي سي دراما CBC Drama على نايل سات وموعد عرض مسلسل في ال لا لا لاند

تردد قناة سي بي سي دراما 2019 على نايل سات من أشهر الترددات التي تهتم بتقديم المسلسلات المصرية والعربية في الوطن العربي، تتبع قناة سي بي سي دراما مجموعة قنوات cbc الفضائية التى تمتلك العديد من القنوات منها قناة سي بي سي سفرة وقناة سي بي سي اكسترا وغيرها، ظهرت قناة سي بي سي دراما منذ عام 2011 بمجموعة من أقوى المسلسلات والأعمال الدرامية التي ساعدت القناة على الانتشار بصورة كبيره في كل البيوت المصرية العربية، تقدم قناة سي بي سي دراما دائما أبرز ما يستجد من أعمال درامية في مصر، ومن أشهر المسلسلات التي عرضها قناة سي بي سي دراما في عرضها الأول مسلسل سابع جار الذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه.

سنقدم لكم في هذا الموضوع تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات، كما سنعرض عليكم أهم المسلسلات والبرامج التي تعرض عبر تردد قناة cbc دراما حاليا مع تقدم جدول مسلسلات اليوم على القناة.

تردد قناة سي بي سي دراما

تردد قناة سي بي سي دراما CBC Drama

يمكنكم التعرف على تردد القناة عن طريق متابعة الجدول التالي

تردد قناة سي بي سي دراما تردد القناة القطبية الترميز معامل التصحيح القمي الصناعي 11488 رأسي 27500 3/4 نايل سات 11919 رأسي 27500 5/6 نايل سات

جدول برامج قناة سي بي سي دراما اليوم

نعرض عليكم متابعينا الكرام على موقع عرب فور نيوز فيما يلي بيان بمواعيد المسلسلات التي ستعرض اليوم عبر تردد قناة سي بي سي دراما الجديد.

· تفاحة آدم · 08:00 صباحًا · محمود المصري · 09:00 صباحًا · سابع جار · 10:00 صباحًا · نصيبي وقسمتك · 11:00 صباحًا · عوالم خفية · 12:00 مساءً · في ال لا لا لاند · 01:00 مساءً · طلعت روحي · 02:00 مساءً · أنا شهيرة ….. أنا الخائن · 03:00 مساءً · تفاحة آدم · 04:00 مساءً · محمود المصري · 05:00 مساءً · سابع جار · 06:00 مساءً · نصيبي وقسمتك · 07:00 مساءً · عوالم خفية · 08:00 مساءً · في ال لا لا لاند · 09:00 مساءً · طلعت روحي · 10:00 مساءً · أنا شهيرة ….. أنا الخائن · 11:00 مساءً

مسلسل في ال لالا لاند على تردد قناة سي بي سي دراما

تعرض قناة سي بي سي دراما حاليا المسلسل المصري في ال لا لا لاند المسلسل من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم يشاركها في البطولة الفنان محمد سلام والفنان سمير غانم والفنان حمدي المرغني، يحكي المسلسل قصة سقوط طائرة في جزيرة بعيدة ويحاول جميع الركاب الناجين من الطائرة العودة لبلدهم، المسلسل يدور في سياق كوميدي خفيف وقد عرض للمرة الأولى في رمضان الماضي.

بهذا متابعينا الكرام نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة سي بي سي دراما 2019 على نايل سات، في حال مواجهة أ مشاكل في استقبال التردد المذكور يرجى التنويه عن طريق التعليقات، وسنوافيكم متابعينا بتحديث يومي لمواعيد المسلسلات التي تعرض عبر تردد قنا سي بي سي دراما 2019.