تراند اليوم : البوابة الالكترونية لمحافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 حسب الاسم والمدرسة

رابط مباشر لاستخراج نتيجة الثالث الاعدادي في محافظة الدقهلية عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 حسب الاسم والمدرسة ورقم الجلوس لجميع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الذين تقدموا لخوض اختبارات الفصل الدراسي الاول من العام 2019 .

اعتمد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم ، نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح في الصف الثالث الاعدادي بالدقهلية للترم الأول دور يناير 2019 نحو 85.9%.

وأشار محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم بأن عدد الطلاب في الشهادة الاعدادية المتقدمين لإمتحانات نصف العام دور يناير 2019 بلغ نحو 99 ألف و 452 طالب وطالبه، لم يؤدي منهم الامتحان نحو 1192 طالب وطالبه.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية 2019:

يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية معرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019 من خلال ما يلي:

1- من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة الدقهلية بالضغط هنا

2- القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم وعلى الفور بعرض النتيجة.

من جهة أخرى وجه محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم رسالة إلى الطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية هنأهم فيها بنجاحهم في الشهاد الاعدادية بمحافظة الدقهلية، وطالبهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المذاكرة وطلب العلم.

حث ننشر لكم روابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية2019 برقم الجلوس جميع المحافظات بسهولة :-

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسيوط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسماعيلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة مطروح.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة كفر الشيخ.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الوادى الجديد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بورسعيد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة شمال سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة جنوب سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الأقصر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة السويس.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الأحمر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .