تراند اليوم : PDF- نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019

نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 ،و تمكن قرابة 32 ألف أستاذ من النجاح في مسابقة استاذ رئيسي ومكون في المراحل التعليمية الثلاث، بنسبة قاربت 78 بالمائة من العدد الإجمالي للمناصب التي خصصتها الوزارة لتغطية المناصب الشاغرة في الرتبتين المذكورتين، كما سيتم فتح الأرضية الرقمية للاستعانة بالقوائمة الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف التي تم إجراؤها خلال السنتين السابقتين، والتي تم تمديد مدة استغلالها وتجميد مسابقات التوظيف إلى غاية السّنة المقبلة.

كشفت وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريت، أمس، عن عدد الناجحين في الامتحان المهني للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاث، حيث نشرت الوزيرة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن عدد الناجحين قدر بـ 31830 بنسبة نجاح إجماليةبلغت 77.91 بالمائة. في السياق، أبرزت بن غبريت أن قوائم الناجحين سيتم نشرها على مستوى مديريات التربية بداية من اليوم على الساعة الثانية بعد الظهر. وشارك في المسابقة أزيد من 74 ألف أستاذ، تنافسوا على 40 ألفا و894 منصب، خصصتها الوزارة الوصية للسلك البيداغوجي. وكانت بن غبريت قد أكدت حرص قطاعها منذ خمس سنوات على تحيين وتحسين كل النصوص المؤطرة للامتحانات عموما، مشددة على ضمان تكافؤ الفرص وإعطاء المصداقية للامتحانات المهنية وتنظيمها بالإجراءات ذاتها التي تتم وفقها الامتحانات الوطنية المدرسية، حيث يكون معيار الاستحقاق المؤشر الرئيسي للنجاح، بالنظر إلى أهمية المهام الموكلة إلى الأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون. كما قامت وزارة التربية الوطنية بإضفاء الطابع الممركز على مسار الامتحانات المهنية على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بعدما كانت تتخذ طابعا غير ممركز، كما تم الانتقال من نمط التوظيف الخارجي على أساس الشهادة، إلى نمط التوظيف عن طريق الاختبار. وفي الشأن ذاته، أوضحت بن غبريت فيما يخص الإجراءات التحضيرية، أنه تم على مستوى مديريات التربية تجهيز مراكز التوزيع بغرفة محصنة ومؤمنة لحفظ المواضيع، وتجهيز مركز التوزيع بكاميرات المراقبة والتسجيل، لضمان حماية وأمن المواضيع، تحت المسؤولية التامة لمدير التربية. وبخصوص الإجراءات التنظيمية، أفادت بن غبريت بأنه تم اختيار رؤساء المراكز المشهود لهم بالكفاءة والنّزاهة والخبرة في تسيير مراكز الإجراء، ومنع تعيين أي مؤطر أو أستاذ حارس في مركز إجراء يمتحن به أحد أقاربه، وقامت مديرية التربية بتسلم ومراقبة الأظرف الحاملة لأوراق الإجابات الواردة من كل مركز إجراء مغلقة ومختومة قبل تحويلها في شكل رزم مغلقة ومختومة إلى مركز التجميع للإغفال بمرافقة رئيس اللجنة الولائية للملاحظين أو من ينوبه، فضلا عن إجراءات أخرى تخص سير هذا الامتحان.

وظهرت نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 بأكثر من 45 ولاية جزائرية، وكانت الوزارة قد فتحت تسجيلات الترقية لرتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون بعنوان 2018 في المراحل التعليمية الثلاثة .

اعزائي الاساتذة الذين اجتازو مسابقة الترقية الى استاذ رئيسي و استاذ مكون 2019 في مختلف التخصصات و الاطوار التعليمية و بعد نشرنا للاجابات النموذجية و التصحيح الرسمي لمسابقة استاذ رئيسي 2019 خصصنا لكم اليوم هذا الموضوع لنشر نتائج المسابقة لكل الولايات حيث خصصنا نتائج كل طور في صفحة خاصة حيث من المفترض بداية ظهور النتائج خلال هذه الايام و على اقصى تقدير في بداية شهر فيفري 2019 .

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون في المدرسة الابتدائية 2019 :

في هذة الصفحة يمكن الاطلاع على نتائج مسابقة استاذ رئيسي للتعليم الابتدائي حسب مديريات التربية لكل ولاية

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم الابتدائي 2019

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم المتوسط 2019

في هذه الصفحة يمكن الاطلاع على نتائج مسابقة استاذ رئيسي للتعليم المتوسط حسب مديريات التربية لكل ولاية

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم المتوسط 2019

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم الثانوي 2019 :

في هذه الصفحة يمكنكم الاطلاع على نتائج مسابقة استاذ رئيسي للتعليم الثانوي حسب مديريات التربية لكل ولاية

نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون للتعليم الثانوي 2019