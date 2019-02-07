أول ظهور للفنان محمود ياسين بعد شائعة وفاته

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة صادمة للفنان المصري القدير محمود ياسين، وذلك بعد شائعات ترددت مؤخرًا عن وفاته.

وظهر ياسين بملامح مغايرة تمامًا لما ألفته أعين المشاهدين، فبدت عليه علامات الشيخوخة والكبر في السن، ولحية طويلة، وثياب عادية.

محمود ياسين (2 يونيو 1941)، ممثل مصري جاءته فرصة البطولة الأولى من خلال فيلم "نحن لا نزرع الشوك" مع شادية ومن إخراج حسين كمال، ثم توالت أعماله السينمائية ليصل رصيده لأكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول". من أهم افلامه وهو كبير السن فيلم الجزيرة مع أحمد السقا.