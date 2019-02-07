الآن نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 البحيرة الترم الأول ..  احصل عليه من هنا وباقي المحافظات

رابط نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 البحيرة الترم الأول، ينتظر أولياء الأمور للإطمئنان على مستقبل أبنائهم فهم يترقبون نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول، وقد خصصت وزارة التربية والتعليم بوابة إلكترونية لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019 حيث يواصل الطلاب امتحاناتهم في أجواء يشوبها التوتر بسبب سوء الأحوال الجوية حيث أنها تقع في الوجه البحري من الجمهورية وقرب محافظة الإسكندرية ويسود طقس سيئ وأمطار وثلوج هذه الأيام، مما يؤثر على أداء الطلاب ومجري سير العملية التعليمية، وتجهز الكنترولات بما يحتاجه المعلمين لعمليات المراجعة، ورصد الدرجات تمهيدًا لاعتماد نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 في محافظة البحيرة الترم الأول وإعلانها للطلاب.

نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 البحيرة

أفادت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه من المتوقع إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 في محافظة البحيرة في حد أقصي أسبوع من انتهاء الامتحانات على رابط مديرية التربية والتعليم بالبحيرة برقم الجلوس.

رابط نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 في محافظة البحيرة الترم الأول

يستطيع كافة الطلاب وأولياء الأمور تسجيل الدخول من هنا

وإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، ثم الضغط على العام الدراسي المطلوب الاستعلام عن نتيجته، واختيار الترم الأول، وبعدها عرض النتيجة لتظهر نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 في محافظة البحيرة الترم الأول الخاصة ببيانات الطالب.

كما أن حالة حالة عدم تمكن أولياء الأمور والطلاب من كيفية الدخول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة البحيرة الترم الأول ، عليهم ترك رسالة أو تعليق على الخبر بالاسم والرقم القومي ورقم الجلوس، وسوف نرسل له في أقرب وقت رسالة خاصة ببيان درجات النتيجة الخاصة بالطالب، مع أطيب الأمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.

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اقتربت مدريات التعليم بجميع المحافظات من الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019 بالمحافظات وذلك فور الانتهاء من رصد وتجميع درجات المواد في جميع الامتحانات .

وأعلن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه خلال الثلاث أيام المقبلة سوف يتم إعتماد النتيجة بشكل رسمي عقب انتهاء رصد الدرجات وسيتم الإعلان بشكل رسمي عنها عقب الاعتماد.

وكانت قد ظهرت أمس نتيجة الترم الأول للشهادة الاعدادية 2019 بمحافظتي القاهرة والجيزة بنسب نجاح عالية، ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة ظهور باقي النتائج.

تحديث 6/2/2019 :

ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية فى بعض المحافظات وأصبح الآن بإمكان الطلاب الإطلاع عليها سواء علي الموقع الرسمي لمدرية التربية والتعليم بكل محافظة أو متاحة فى المدارس فى اليوم التالى لاعلان النتائج.