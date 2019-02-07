نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الخميس 07-2-2019 سعر الدولار والريال السعودي وباقي العملات، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الخميس 07-2-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 17.65 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 17.64 17.73 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.60 17.70 18 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.60 17.65 يوم واحد بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 يومين بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 17 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 19 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 17 ساعة كريدى أجريكول 17.57 17.67 19 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.56 17.66 يومين بنك المشرق 17.56 17.66 19 ساعة بنك قناة السويس 17.56 17.66 17 ساعة المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 22 ساعة بنك عودة 17.55 17.65 17 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.55 17.65 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.55 17.65 يومين بنك الإسكندرية 17.55 17.65 15 ساعة البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 يومين البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 يومين بنك بلوم 17.55 17.65 20 ساعة المصرف المتحد 17.55 17.65 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.55 17.65 22 ساعة بنك البركة 17.55 17.65 15 ساعة بنك مصر 17.55 17.65 يومين البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.55 17.65 يومين البنك المركزى المصرى 17.54 17.67 18 ساعة

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.14 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 20.08 البنك الأهلي المصري البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 20.14 20.31 يومين بنك التنمية الصناعية 20.02 20.22 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 20.00 20.15 22 ساعة البنك العقاري المصري العربي 19.99 20.29 22 ساعة بنك مصر 19.99 20.15 يوم واحد البنك الأهلى اليونانى 19.99 20.15 22 ساعة المصرف المتحد 19.99 20.15 يوم واحد كريدى أجريكول 19.99 20.18 19 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 19.99 20.18 17 ساعة بنك مصر إيران التنمية 19.99 20.19 17 ساعة البنك المصرى الخليجى 19.99 20.18 19 ساعة بنك المشرق 19.98 20.16 19 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 19.98 20.16 22 ساعة بنك قناة السويس 19.98 20.16 17 ساعة البنك الزراعى المصرى 19.97 20.18 22 ساعة اتش اس بى سى HSBC 19.97 20.15 22 ساعة المصرف العربى الدولى 19.97 20.12 22 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.97 20.15 19 ساعة بنك بلوم 19.97 20.15 20 ساعة بنك عودة 19.97 20.15 17 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 19.97 20.18 17 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.97 20.15 16 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.97 20.15 22 ساعة البنك المركزى المصرى 19.96 20.12 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 19.95 20.25 18 ساعة بنك الإسكندرية 19.95 20.13 15 ساعة البنك الأهلي المصري 19.93 20.08 57 دقيقة بنك البركة 19.88 20.19 7 ساعات

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.70 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.70 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.70 4.71 19 ساعة البنك الأهلي المصري 4.69 4.72 يومين بنك مصر 4.69 4.71 يوم واحد البنك الزراعى المصرى 4.68 4.73 22 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.68 4.73 يومين اتش اس بى سى HSBC 4.68 4.71 يومين المصرف العربى الدولى 4.68 4.71 22 ساعة بنك عودة 4.68 4.71 17 ساعة بنك بلوم 4.68 4.71 37 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.68 4.71 18 ساعة بنك قناة السويس 4.67 4.71 17 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.67 4.71 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.66 4.71 يوم واحد بنك مصر إيران التنمية 4.66 4.72 17 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.66 4.71 24 ساعة كريدى أجريكول 4.66 4.71 19 ساعة بنك المشرق 4.66 4.71 19 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 22 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 4.66 4.72 17 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.66 4.78 19 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.66 4.74 يوم واحد البنك الأهلى اليونانى 4.65 4.72 22 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.65 4.71 يومين المصرف المتحد 4.65 4.71 يومين بنك الإسكندرية 4.65 4.70 15 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.64 4.71 يومين بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 أسبوع واحد بنك البركة 4.61 4.74 15 ساعة

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

هبوط سعر العملات اليوم الخميس 07-2-2019 في البنوك، حيث سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم متوسط 19.96 للشراء، و20.15 للبيع، بينما سجل سعر الدولار الكندي اليوم 13.29 للشراء، وسجل سعر البيع 13.44، فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء 4.80، بينما سجل سعر البيع 4.83، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء.

الخميس 07-2-2019 في البنوك، حيث سجل متوسط 19.96 للشراء، و20.15 للبيع، بينما سجل 13.29 للشراء، وسجل سعر البيع 13.44، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

في البنوك المصرية. تراجع سعر الدولار في معظم بنوك مصر، حيث بلغ متوسط السعر في البنوك 17.55 للشراء، و17.65 في حالة البيع.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.