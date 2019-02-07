رصد بورصة الدواجن وأسعار الدواجن العمومية اليوم الخميس 07 فبراير 2019 بورصه الفراخ | متابعة يومية...

من وقت للثاني نرصد ونتابع معكم كل جديد عبر نقل أخبار متنوعة حول بورصة الدواجن اليوم الخميس 07 فبراير 2019، وذلك في أسواق مصر المتنوعة، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل أخبار عاجلة، ونتابع معكم السعر من داخل الحقل الإقتصادي، ونتابع سعر الدجاج المصري الأبيض والساسو، ومتابعة متنوعة لسعر كرتونة البيض، وفقًا للعديد من البورصات المتنوعة ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات2

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بورصة الدواجن اليوم الخميس 07 فبراير 2019

نتابع سعر الأبيض والساسو والكتكوت الأبيض أهالي، والساسو

النوع السعر بالكيلو الدواجن البيضاء 27 الساسو 36 الكتكوت الأبيض “أهالي” من 4.5 إلى 8.25 الكتكوت الساسو من 5.3 إلى 5.75

أسعار كرتونه بيض الدواجن اليوم الخميس 07-02-2019

بورصة الصالحية: 36.75 للبيض الأحمر، 36 جنيه بيض أبيض

بورصة أكتوبر: 36.5 للبيض الأحمر، 30.0 للبيض الأبيض

بورصة الصحراوي وبسيون 36 جنيه للبيض الأحمر، 35 جنيه للبيض الأبيض

بورصة كفور الرمل قويسنا 36.5 بيض أحمر، وسعر 35.5 للبيض الأبيض

تزامنا مع بداية العام الميلادي الجديد، نتابع معكم سعر الدجاج في الأسواق المحلية، والتي شهدت ارتفاعا بسيطا مع بداية أعياد الميلاد والكريسماس، والذي تبعه زيادة في الإقبال على الشراء ونحن معكم بكل جديد.